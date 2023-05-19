Ankara'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı kaçamadan yakalandı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2023 12:45, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2023 12:46
Atlılar Caddesi'ndeki evlerinde İsmail K. (49) ile eşi Hacer K. (48) tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail K, eşini bıçakla yaraladı.
Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hacer K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bu arada, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı olay yerinden kaçamadan gözaltına aldı.
Şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
Hacer K'nin cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumuna gönderildi.