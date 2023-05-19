Soylu: 10 gün sonra bakanlığım sona eriyor



14 Mayıs seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim sonuçlarına ve 28 Mayıs'taki ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin TGRT Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

Soylu, bakanlık görevine devam edip etmeyeceğiyle ilgili şunları söyledi:

"Ben milletvekiliyim. 10 gün sonra bakanlığım sona eriyor. 7 yıl görevdeydim, elimden geleni yaptım. Gücüm yettiğince ülkem ve milletim için gece gündüz gayret ettim. Ben cari duruma bakarım. Milletvekili yemini ettiğim andan itibaren bakanlık görevim sona erer. Milletvekili olarak da bu millete hizmet etmek benim için en büyük şereflerden bir tanesidir. Çok rahatım o konuda."