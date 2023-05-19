İstanbul'da yeni konut kampanyası: 120 ay vade, 7 bin 500 TL taksit
İstanbul'da yeni konut kampanyası: 120 ay vade, 7 bin 500 TL taksit
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan'ı kabul ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan'ı kabul ediyor
Yurt dışı oy kullanma işlemi yarın başlıyor
Yurt dışı oy kullanma işlemi yarın başlıyor
Özdağ - Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi... Açıklama yapıldı
Özdağ - Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi... Açıklama yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuşatıcı bir yaklaşımla hareket ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuşatıcı bir yaklaşımla hareket ediyoruz
Soylu: 10 gün sonra bakanlığım sona eriyor
Soylu: 10 gün sonra bakanlığım sona eriyor
Zafer Partisi Basın Danışmanı Gürkan trafik kazasında hayatını kaybetti
Zafer Partisi Basın Danışmanı Gürkan trafik kazasında hayatını kaybetti
Hablemitoğlu suikastı davasında 6 sanık adli kontrolle tahliye edildi
Hablemitoğlu suikastı davasında 6 sanık adli kontrolle tahliye edildi
AK Parti'den Sinan Oğan mesajı: Anlaşamayacağımız bir şey yok!
AK Parti'den Sinan Oğan mesajı: Anlaşamayacağımız bir şey yok!
14 Mayıs kesin seçim sonuçları bugün ilan edilecek
14 Mayıs kesin seçim sonuçları bugün ilan edilecek
Merkez Bankası açıkladı: Nakit avansta sınırlama uygulanmayacak
Merkez Bankası açıkladı: Nakit avansta sınırlama uygulanmayacak
Erdoğan'dan 'Fark rehavet getirmesin' uyarısı
Erdoğan'dan 'Fark rehavet getirmesin' uyarısı
Bursa'da metro hattının duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Bursa'da metro hattının duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Dolar/TL kurunda yeni rekor: 19.8050
Dolar/TL kurunda yeni rekor: 19.8050
14 Mayıs seçimlerinde Adayların en yüksek ve en düşük oy aldığı iller hangisi?
14 Mayıs seçimlerinde Adayların en yüksek ve en düşük oy aldığı iller hangisi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci turdan rekor bir oyla çıkacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci turdan rekor bir oyla çıkacağız
Merkez Bankası net döviz rezervi 21 yılın en düşük seviyesine geriledi
Merkez Bankası net döviz rezervi 21 yılın en düşük seviyesine geriledi
2. tur için tekrar seçmen kağıdı dağıtılacak
2. tur için tekrar seçmen kağıdı dağıtılacak
Meclis yeni milletvekillerini bekliyor
Meclis yeni milletvekillerini bekliyor
EYT'de aylık bağlama işlemleri tamamlanıyor
EYT'de aylık bağlama işlemleri tamamlanıyor
Kılıçdaroğlu'ndan yeni atama
Kılıçdaroğlu'ndan yeni atama
Bakan Özer: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasına yaklaştık
Bakan Özer: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasına yaklaştık
Sağlık Bakanı Koca'dan 'TUS' kontenjanlarıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan 'TUS' kontenjanlarıyla ilgili açıklama
Bankalar kredi kartından nakit avans çekimini durdurdu
Bankalar kredi kartından nakit avans çekimini durdurdu
TİHEK'ten Tekirdağ Belediyesine 'depremzede' incelemesi
TİHEK'ten Tekirdağ Belediyesine 'depremzede' incelemesi
MB'nin yıl sonu enflasyon ve döviz kuru beklentisi belli oldu
MB'nin yıl sonu enflasyon ve döviz kuru beklentisi belli oldu
Yargıtay, Kadir Şeker'in hapis cezasını onadı
Yargıtay, Kadir Şeker'in hapis cezasını onadı
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
İkinci el otomobilde satışlar azaldı, fiyatlar arttı
İkinci el otomobilde satışlar azaldı, fiyatlar arttı
YÖK'ten deprem bölgesindeki öğretim elemanlarına yabancı dil desteği
YÖK'ten deprem bölgesindeki öğretim elemanlarına yabancı dil desteği
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İstanbul'da yeni konut kampanyası: 120 ay vade, 7 bin 500 TL taksit

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "ilk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından şimdi de İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha hayata geçiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2023 17:08, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2023 17:10
Yazdır
İstanbul'da yeni konut kampanyası: 120 ay vade, 7 bin 500 TL taksit

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi verdi. Kurum, "Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı." açıklamasında bulundu.

- Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha başlatılıyor.

Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları başladı.

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebilecek ve başvuru için sadece 1000 lira ücret alınacak.

Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

- Gençlere yüzde 20 özel kontenjan ayrılacak

"İlk Evim, İlk İşyerim" projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel kontenjan ayrıldı.

Projede toplam konut sayısı üzerinden engelliler ile şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Ayrıca 18-30 yaşlarındaki gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı aranmayacak.

Projede az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak.

Proje, her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi gündelik yaşamın gereksinimlerini de bünyesinde barındıracak.

Sıfır atık altyapısıyla geri dönüşümü destekleyen uygulamalara sahip proje; ısı yalıtımı, gri su arıtımı, güneş enerjisi sistemleriyle enerji verimliliğini ön planda tutan "Yeşil Proje" olma özelliği taşıyor, çevresel uygulamalarla sürdürülebilir bir yaşam sunuyor.

Yenişehir Evleri Arnavutköy'de çocuklar için de çocuk oyun parkı ile eğitim kurumları da yer alıyor.

Ayrıntılı bilgiye "emlakkonut.com.tr" adresinden ve "444 36 55" telefon numarasından ulaşılabilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber