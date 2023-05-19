Erdoğan: Türk askerini Suriye'den çekme gibi bir düşüncemiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyona yakın mültecinin topraklarına dönmesi için Suriye'de konut yapımıyla ilgili projeler hazırladık. Mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız."

"(Esed'in Türk askeri Suriye'den çekilsin talebi) Öyle bir düşüncemiz yok, çünkü terör tehdidi devam ediyor."