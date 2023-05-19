Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikte süreler düşüyor
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ünvanı için bekleme sürelerine ilişkin açıklama yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mayıs 2023 17:50, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2023 17:53
Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
Uzman öğretmenlik unvanı için "10 yıl görev şartını 5 yıla" düşüreceğiz. Başöğretmenlik unvanı için "uzman öğretmenlikte 10 yıl bekleme" şartını da kaldırıyoruz.
Çalışmalarımızı tamamladık ve TBMM'ye göndereceğiz. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun.
Uzman öğretmenlik unvanı için "10 yıl görev şartını 5 yıla" düşüreceğiz. Başöğretmenlik unvanı için "uzman öğretmenlikte 10 yıl bekleme" şartını da kaldırıyoruz.Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) May 19, 2023
Çalışmalarımızı tamamladık ve TBMM'ye göndereceğiz. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/a5X33x1rf6