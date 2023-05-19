Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2023 18:52, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2023 18:53
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi gözaltına aldı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.