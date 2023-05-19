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Memur ve emekli zam oranını bekliyor

Memur maaş zammı ve SGK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaş zammı için milyonlarca kişi temmuz ayını beklemeye geçti. Memur maaşlarına yansıyacak zammın yüzde 45 olması bekleniyor. Emekli maaşı zam oranı için ise Türkiye tarihinde ilk defa kademeli zam artışı masada.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 19 Mayıs 2023 19:47, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2023 19:49
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Memur ve emekli zam oranını bekliyor

Emekliler ve memurlar zamlı maaşları için temmuzu beklemeye başladı. Toplu sözleşme, 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı derken memur maaşlarına yansıyacak zammın yüzde 45 olması bekleniyor.

14 Mayıs seçim süreci döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşının 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükseltileceğini söyledi. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu da seçilmesi durumunda en düşük memur maaşının net 21 bin 265 olacağını vadetmişti.

Memur maaşları hangi oranda ve ne kadar artacak?

Memur maaş artış beklentisi yüzde 45 işte buna göre bir öğretmen 15 bin 793 TL maaş alırken yapılması beklenen zamla birlikte 22 bin 900 TL alacak. 15 bin 611 TL olan hemşire maaşı ise 22 bin 636 TL'ye yükselecek. 18 bin 235 TL alan polislerin maaşının ise temmuz ayında 26 bin 441 TL olması bekleniyor.

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya da memurların zam beklentisi ile ilgili ATV Ana Haber'e yaptığı açıklamasında "1 Temmuz'dan itibaren memurların en düşük maaşı 22 bin liraya yükselmiş olacak. Memurlarımızın beklentisi en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseldiği için memurlarımızın maaşının toplamı da yüzde 45 seviyesinde yükselmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Kademeli zam bekleniyor

Masada emekliler için de kademeli zam formülü gündemde ancak bugüne kadar bu formül Türkiye'de hiç uygulanmadı. Bu sene temmuz ayında SGK ve BAĞ-KUR emeklisine kademeli zam yapılması bekleniyor. Kademeli zam oranlarının ise şu şekilde olması bekleniyor:

Maaşı 7 bin 500 TL- 10 bin TL olanlara yüzde 50 zam, 10 bin TL ile 15 bin TL arasındaki olanlara yüzde 40 zam, 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olanlara yüzde 30 zam ve son olarak 21 bin TL ve üzerine de yüzde 25 zam.

Makas kısmen daraltılacak

Emekli maaşı zammı ile ilgili de konuşan SGK uzmanı Özgür Kaya ise şunları söyledi:

"Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 3 temmuz tarihinde açıklayacağı enflasyon rakamlarında. Kademeli zam formülündeki amaç şu düşük emekli maaşı alan vatandaş ile yüksek emekli maaşı alan vatandaş arasındaki makası kısmen daraltmış olmak. En düşük memur emekli maaşı ocak ayında 7 bin 901 TL iken bu rakamın temmuz ayında 14 bin 671 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Emekli öğretmenin alacağı maaşı ise ocak ayında 11 bin 833 TL iken 1 Temmuz'dan itibaren 17 bin 158 liraya yükselecek."

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