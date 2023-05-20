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20 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları

20 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2023 00:01, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2023 00:03
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20 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Tuzla İstasyon Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunacak, Genç Karadenizliler Derneğini ziyaret edecek, AyYıldız Sosyal Tesisleri'nde site sakinleriyle toplantı yapacak, partisinin Sultanbeyli İlçe Başkanlığını ve Begler Derneğini ziyaret edecek, Sultanbeylili gençlerle sohbet etkinliğine katılacak.

(İstanbul/11.00/12.30/14.00/15.00/17.00/18.00/20.00)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yağmur duası programına, "Cumhur Buluşuyor" etkinliğine ve Kuruluştan Kurtuluşa 1919 Halk Dansları Gösterisine iştirak edecek.

(Eskişehir/12.00/19.00/20.30)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Menemen'de 13. Emiralem Çilek Festivali'ne katılacak.

(İzmir/17.00)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de, ''Nüfus, AFAD, Göç, Sivil Toplumla İlişkiler ve 112 personeli ile kahvaltı'' etkinliğine iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

5- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Bursa İl Başkanlığı 54. Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak.

(Bursa/15.00)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çekmeköy Doğa Park'ta kadınlar ile çay buluşmasına katılacak, Çekmeköy Belediyesi Ormanköy Tesisi'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/17.00/18.00)

7- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu için, yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy kullanma süreci başlayacak.

2- Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi, 2. gününde devam edecek.

(Hiroşima)

SPOR

1- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'da karşı karşıya gelecek.

(Torino/18.30)

2- Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta mücadelesi başlayacak; Kasımpaşa-İstanbulspor, Galatasaray-Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor maçları yapılacak.

(İstanbul/16.00/19.00/Kayseri/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 38. ve normal sezonun son haftasının açılış maçında Altay, Tuzlaspor'u konuk edecek.

(İzmir/19.00)

4- TFF 2. Lig'de 38. hafta, TFF 3. Lig'de ise 34. hafta maçlarıyla normal sezonlar tamamlanacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30'uncu ve son haftasına Galatasaray Nef-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Lassa, Beşiktaş Emlakjet-Onvo Büyükçekmece Basketbol ve TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30/15.30/15.30/Bursa/15.30)

6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin yarı final rövanşlarında Galatasaray Petrol Ofisi-Fenerbahçe Petrol Ofisi ve ALG Spor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET maçları yapılacak.

(İstanbul/12.00/Gaziantep/15.00)

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