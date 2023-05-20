Savcılık: İnce'ye kumpas demokrasiye müdahale

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik 'montaj kaset ve sahte dekont' kumpası soruşturmasında, savcılığın mahkemeye gönderdiği sevk yazısında dikkat çeken ifadeler yer aldı. Savcılık, şüphelilerin tutuklanmasını istediği sevk yazısında, sosyal medyada İnce'yi karalamaya yönelik yapılan paylaşımların, demokratik toplum düzenine hukuka aykırı bir müdahale girişimi olduğuna vurgu yaptı.

MONTAJ KASET VE SAHTE DEKONT



İnce, FETÖ ve CHP'nin iş birliğiyle sosyal medyada kendisine yönelik yürütülen itibar suikastına daha fazla dayanamayıp Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İnce'nin iddiaları sonrası 11 Mayıs'ta sosyal medyada montaj kaset ve sahte dekont paylaşımlarına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 4'ü firari FETÖ'cü toplam 21 şüpheli tespit edildi. Söz konusu FETÖ'cülerin başında örgütün kaset kumpasçısı firari terörist Cevheri Güven yer alıyor.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Soruşturma kapsamında şu ana kadar toplam 3 şüpheli tutuklandı. Savcılığın, şüphelilerin tutuklanması için mahkemeye yazdığı sevk yazısında dikkat çeken ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı. Söz konusu paylaşımların, "13. cumhurbaşkanı adayına ve 28. Dönem milletvekilliği seçimine katılan ulusal çapta faaliyet gösteren bir partinin genel başkanına yönelik olması sebebiyle anayasal demokratik seçim sürecinin sağlıklı işlemesine ve demokratik toplum düzenine hukuka aykırı bir müdahale girişimi" olduğuna vurgu yapıldı.

Abdullah Sarica