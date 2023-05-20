Almanya'daki Erdoğan nefreti okullara indi
Almanya'da bir öğretmen, sosyal bilgiler sınavında sorduğu soru ile nefretini ortaya koydu. Türk öğrenciler, Cumhurbaşkanı'nı aşağılayan soruyu görünce şoke oldu
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 20 Mayıs 2023 08:20, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2023 08:00
İngolstadt kentindeki Christoph Scheiner adlı lisede Sosyal Bilgiler öğretmeni öğrencilerin önüne 'Türkiye'nin politik sistemi' adı altında bir soru koydu. Türkiye siyasi sistemi ile alay edilen soruda, Türkiye alenen aşağılandı. Soruda, ülkeyi yönetenler şemasında her kademeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı yazıldı ve "Aşağıdaki şekle bakarak Türkiye'de demokrasi olup olmadığını tartışın" denildi.
DALGA GEÇTİLER
Şemada, kurumların adı ile de dalga geçildi. Sınavda karşılarında bu soruyu gören Türk öğrenciler şoke oldu. Sorunun seçimin hemen sonrasında yöneltilmesi, 2. tur seçimi etkileme girişimi olarak da algılandı.FATİH YILMAZ