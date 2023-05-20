Soğanın tarlada fiyatı 4 liraya kadar indi

Küçük bir hangarda başlamıştı: THY 90 yaşında
Küçük bir hangarda başlamıştı: THY 90 yaşında
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'Afetzede' genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'Afetzede' genelgesi
Meclis'te 28'inci dönemin açılışını Bahçeli yapacak
Meclis'te 28'inci dönemin açılışını Bahçeli yapacak
İlçeden ilçeye kur farkı
İlçeden ilçeye kur farkı
Yurt dışında ikinci tur için oy verme süreci başladı
Yurt dışında ikinci tur için oy verme süreci başladı
Ücretsiz 25 m3 gazdan nasıl faydalanılacak?
Ücretsiz 25 m3 gazdan nasıl faydalanılacak?
Uzman ve başöğretmenlik başvuruları 30 Mayıs'ta
Uzman ve başöğretmenlik başvuruları 30 Mayıs'ta
Valilikten deprem yardımlarına ilişkin 'seçim rüşveti' iddialarına yalanlama
Valilikten deprem yardımlarına ilişkin 'seçim rüşveti' iddialarına yalanlama
Hüda Par Başkanı: Madem teröristim, niye beni alkışladın Kılıçdaroğlu
Hüda Par Başkanı: Madem teröristim, niye beni alkışladın Kılıçdaroğlu
Bakan Kurum'dan 'memurlara kira desteği' açıklaması
Bakan Kurum'dan 'memurlara kira desteği' açıklaması
Bitlis'in beyaz altını! Yıllık 3 milyar TL gelir elde ediliyor
Bitlis'in beyaz altını! Yıllık 3 milyar TL gelir elde ediliyor
Savcılık Hablemitoğlu suikastı davasındaki tahliyelere itiraz etti
Savcılık Hablemitoğlu suikastı davasındaki tahliyelere itiraz etti
İkinci el araçlarda en çok satılan markalar belli oldu
İkinci el araçlarda en çok satılan markalar belli oldu
Memur ve emekli zam oranını bekliyor
Memur ve emekli zam oranını bekliyor
Erdoğan yanıtladı: Seçilirse ekonomi politikası değişecek mi?
Erdoğan yanıtladı: Seçilirse ekonomi politikası değişecek mi?
Erdoğan ile Sinan Oğan'ın görüşmesi sona erdi
Erdoğan ile Sinan Oğan'ın görüşmesi sona erdi
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikte süreler düşüyor
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikte süreler düşüyor
İstanbul'da yeni konut kampanyası: 120 ay vade, 7 bin 500 TL taksit
İstanbul'da yeni konut kampanyası: 120 ay vade, 7 bin 500 TL taksit
Yurt dışı oy kullanma işlemi yarın başlıyor
Yurt dışı oy kullanma işlemi yarın başlıyor
Özdağ - Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi... Açıklama yapıldı
Özdağ - Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi... Açıklama yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuşatıcı bir yaklaşımla hareket ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuşatıcı bir yaklaşımla hareket ediyoruz
Soylu: 10 gün sonra bakanlığım sona eriyor
Soylu: 10 gün sonra bakanlığım sona eriyor
Zafer Partisi Basın Danışmanı Gürkan trafik kazasında hayatını kaybetti
Zafer Partisi Basın Danışmanı Gürkan trafik kazasında hayatını kaybetti
AK Parti'den Sinan Oğan mesajı: Anlaşamayacağımız bir şey yok!
AK Parti'den Sinan Oğan mesajı: Anlaşamayacağımız bir şey yok!
14 Mayıs kesin seçim sonuçları bugün ilan edilecek
14 Mayıs kesin seçim sonuçları bugün ilan edilecek
Merkez Bankası açıkladı: Nakit avansta sınırlama uygulanmayacak
Merkez Bankası açıkladı: Nakit avansta sınırlama uygulanmayacak
Erdoğan'dan 'Fark rehavet getirmesin' uyarısı
Erdoğan'dan 'Fark rehavet getirmesin' uyarısı
Bursa'da metro hattının duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Bursa'da metro hattının duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Dolar/TL kurunda yeni rekor: 19.8050
Dolar/TL kurunda yeni rekor: 19.8050
14 Mayıs seçimlerinde Adayların en yüksek ve en düşük oy aldığı iller hangisi?
14 Mayıs seçimlerinde Adayların en yüksek ve en düşük oy aldığı iller hangisi?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Soğanın tarlada fiyatı 4 liraya kadar indi

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Hatay'ın Amik Ovası'nda turfanda soğan hasadının sonuna gelindi. Sıcak havaya aldırmayan işçiler tarafından sökümü yapılan soğanın fiyatı tarlada 4 ile 6 lira arasında.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2023 11:28, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2023 11:30
Yazdır
Soğanın tarlada fiyatı 4 liraya kadar indi

Birkaç ay önce yüksek fiyatıyla gündemden düşmeyen kuru soğanda hasatların başlamasıyla fiyat hızla geriledi. Türkiye'nin en önemli arazilerinin bulunduğu verimli Amik Ovası'nda da soğan hasadında sona gelindi. Mevsimlik tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde tarlaya girip, soğan sökümünü gerçekleştiriyor. Tarlalardan sökülen ürünler 4-5 TL'ye satılarak kamyonlara yüklenip hallere ve ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Ekim fazlalığı ve yüksek verimin ardından bu hasatla piyasada soğanın fiyatının dengelendiği bildirildi. Soğan hasadı ve binlerce soğan çuvalı dron ile de görüntülendi.

"Devletimizin aldığı karar tüketiciyi korumak"

Adana, Hatay, Gaziantep ve diğer yerlerde soğan hasadı başladıktan sonra fiyatın hızla düştüğünü ifade eden Aynı zamanda soğan üreticisi de olan Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, "Önce yetiştirenler güzel para kazandı. İhracatın yasaklanması burada tabii ki amaç tüketiciyi korumak, biz devletimizin almış olduğu bu kararı destekliyoruz. Devletimizin yanındayız. Burada önemli olan insanların bir plan program dahilinde ekim yapması" dedi.

"4 ile 6 lira arasında"

Soğan ihracatıyla üreticiye destek olunmasını isteyen Zaroğlu, "Soğanın fiyatını tarlada şuan 4 ile 6 liraya kadar düştü son zamanlarda. Daha önceleri 15 ile 17 liraya kadar satıldı ama daha sonra işte bölgelerde ürünün yetişmesi, ürünün, verimin yüksek olması piyasayı etkiledi. Burada tek çare ihracatın açılıp ürünlerin dışarı gitmesidir. Burada yetişen beyaz soğan, lokantalarda kullanılan tatlı soğandır. Türkiye'de en erken yetişen bölgedeki ürünümüz bu" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber