THY'den Ankara-İstanbul seferlerinde indirimli bilet kampanyası

İstanbul ve Ankara'dan yurt içine seyahat etmek isteyenlere ise 20-26 Mayıs'ta alacakları biletlerle 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerindeki tek yön seyahatlerinde yüzde 40 indirim uygulanacak.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 20-25 Mayıs'ta alınacak biletlerle 26-28 Mayıs'ta yurt içinden İstanbul ve Ankara'ya yüzde 40 indirimli seyahat edilebilecek.

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