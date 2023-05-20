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Düğün iptaline 'düğün sigortası' güvencesi

Evlilik hazırlığı yapanların, ayrılık, birinci derece akrabalarının ölümü, kaza gibi nedenlerle düğünlerinin iptal edilmesi durumunda çiftlerin ve salon işletmecisinin masrafını karşılayan, 'düğün sigortası' uygulaması hayata geçirildi. Son iki haftada 80 çift düğününü sigortalattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Mayıs 2023 12:21, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2023 12:22
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Düğün iptaline 'düğün sigortası' güvencesi

Türkiye genelinde 2 bin civarında düğün salonu işletmecisi üyesi bulunan Tüm Uluslararası İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TUSKO) tarafından 'düğün sigortası' uygulaması başlatıldı. Uygulama ile gelinin ya da damadın kaza yapması, aile bireylerinin ölümü, ayrılık gibi nedenlerden organizasyonun iptali halinde salon işletmecisi ve çiftlerin masrafını karşılayan 'düğün sigortası' hayata geçirildi. Türkiye genelinde yılda 500 bin civarında düğün yapıldığını belirten TUSKO Genel Başkanı Barış Ay, düğün sayısının 100'de 2'si kadar organizasyonun, farklı sebepten iptal edildiğini belirtti.

İPTAL HALİNDE MASRAF KARŞILANIYOR

Organizasyon iptali nedeniyle salon işletmecisi ve evlilik hazırlığı yapanların ekonomik zarara uğradığını belirten Ay, düğün sigortası uygulamasıyla masrafların karşılandığını dile getirdi. Türkiye'de 22 bin civarında düğün salonu bulunduğunu, konfederasyon bünyesindeki 2 bin civarında salonun uygulamaya başladığını anlatan Ay, "Düğün sigortası uygulamasının hayata geçirilmesinin ardından 2 haftada 80 düğün için sigorta yapıldı. Gelin ve damadın kaza yapması, aile bireylerinin ölümü, ayrılık durumu gibi nedenlerden düğün programının iptal edilmesi nedeniyle salon işletmecileri ve evlenecek çiftlerin zararını karşılamak için düğün sigortası uygulaması hayata geçirildi" dedi.

DAVETLİLERE DE YARALANMA SİGORTASI

Uygulamanın evlenecek çiftlerin düğün masrafını artırmayacağına dikkati çeken Ay, şunları söyledi:

"Salon işletmecileri ortalama 20 bin liraya mal olacak düğün için 1000 lira sigorta ücreti ödeyecek. Gelin, damadın ve birinci derece akrabasının kazası, birinci derece aile bireylerinin ölümü, afet, hastalık gibi durumlarda düğünün iptal edilmesi halinde sigorta şirketi düğün bedeli kadar tazminatı, işletmeciye ve evlenen çifte ödüyor. Sigorta şirketleri tarafından 20, 50 ve 70 bin lira şeklinde 3 tür poliçe bulunuyor. İşletmeciler düğünü sigortalayıp, olası organizasyon iptalinde zararı karşılayacak. Uygulama kapsamında düğünde oluşabilecek kazalarda, yaralanma durumuna karşı davetlilerin de sigortası yapılıyor."

Evlenecek çiftlerin talebi doğrultusunda ekstra ücretle düğündeki takıların çalınma ve kaybolma riskine karşı sigortalanması, gelin ve damada hayat sigortası gibi poliçeler de hazırlanabildiğine değinen Ay, "Evlenecek çiftler arabasına, evine yaptırır gibi düğünlerini sigortalayabilecek. Düğün iptallerinde hem çiftler hem de salon işletmeleri mağduriyet yaşamayıp, masrafları karşılanabilecek. Düğün sigortasının yakın zamanda Türkiye genelinde tüm salonlarda uygulanmasını hedefliyoruz. Evlilik hazırlığı yapanlara salon işletmecisinden düğünlerini sigorta yaptırmalarını talep ediyoruz" diye konuştu.

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