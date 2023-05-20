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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın kaybettirdi, dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 6,13 kayıpla tamamladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2023 12:30, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2023 12:46
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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın kaybettirdi, dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,13 kayıpla 4.501,73 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 4.405,99 puanı, en yüksek 4.700,01 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 10,84 azalışla 4.301,10 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,27 kayıpla 3.903,57 puana gerilerken, Sanayi Endeksi yüzde 0,59 kazançla 7.363,78 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,68 artışla 4.341,90 puana yükseldi.

-Alfa Solar Enerji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 31,14 ile Alfa Solar Enerji oldu. Alfa Solar Enerji'yi yüzde 29,28 ile Kiler Holding, yüzde 22,27 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 15,91 ile İş Bankası (C), yüzde 13,35 ile Anadolu Efes Biracılık, yüzde 13,25 ile Yapı Kredi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 228 milyar 301 milyon lirayla Sasa Polyester, 197 milyar 800 milyon lirayla Koç Holding ve 189 milyar 526 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.

-Altın ve borsa geriledi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,66 azalışla 1.246 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,65 kayıpla 8.348 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,04 değer kazanarak 19,7910 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,07 yükselişle 21,3430 lira oldu.

Geçen hafta 27,3250 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 6,83 azalışla 25,4580 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 7,10 kayıpla 22,6690 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL




Yatırım Aracı Adı 2022 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.094,00 1.267,00 1.246,00 -1,66 13,89
Cumhuriyet 7.330,00 8.488,00 8.348,00 -1,65 13,89
ABD Doları 18,7180 19,5870 19,7910 1,04 5,73
Avro 19,9800 21,3290 21,3430 0,07 6,82
İngiliz Sterlini 22,5700 27,3250 21,4580 -21,47 -4,93
İsviçre Frangı 20,2850 24,4010 22,6690 -7,10 11,75

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