AK Parti'den Ankara dışında ikamet eden seçmenlere ücretsiz ulaşım imkanı

Özcan, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu dolayısıyla Ankara İl Başkanlığı'nın seçmene yönelik hizmetine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ankara'da yaşayan seçmenleri oy kullanmaya davet eden Özcan, "28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'nin kaderini belirleyecek önemli bir seçimdir. Bu seçimde de her bir vatandaşımızı sandığa ve oyunu kullanmaya davet ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Özcan, "Oy namustur. Bu yüzden başkentimizde yaşamasına rağmen resmi ikameti başka şehirde olan özellikle depremzede vatandaşlarımız, ikamet ettikleri ilçe başkanlıklarımıza başvurdukları takdirde ücretsiz gidiş-dönüş imkanı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.