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'Sağlık çalışanlarımızın canına kast edenlerin yakasını bırakmayacağız'

YENİ SENDİKA Genel Başkanı Metin Memiş, Ankara'da 112 Acil Sağlık Merkezi'nde görevli acil tıp teknisyeni Rabia Kılıç'ın bir hasta yakını atarfından darp edilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2023 14:36, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2023 14:38
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'Sağlık çalışanlarımızın canına kast edenlerin yakasını bırakmayacağız'

Kalp krizi geçirdiği ihbarı yapılan bir hastanın evinde, geç geldikleri gerekçisiyle saldırıya uğrayan Kılıç, hasta yakınının itmesiyle binanın merdivenlerinden düşmüştü. Düşme sonucunda Kılıç'ın sol bacağında kırık, sol el başparmağı ve el bileğinde ise hareket ve his kaybı oluşmuştu.

RABİA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

YENİ SENDİKA Genel Başkanı Metin Memiş, darp edilen genç sağlıkçı Rabia Kılıç'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Konu hakkında kendisinden ayrıntılı bilgiler de edinen Memiş, yaptığı açıklamada "Rabia kardeşimizi aradım. Hastanın oğlu olduğunu söyleyen kendini bilmez, haddini bilmez, kendi ifadesinda sarhoş olduğunu söyleyen alkol tedavisine muhtaç bir densiz tarafından merdivenlerden aşağıya itilmiştir. Yirmibeş basamaklı merdivenden kendini çarpa çarpa düşen Rabia, ölümden dönmüştür" ifadelerine yer verdi.

RABİA'NIN CANI HEPİMİZE EMANETTİR

Saldırıya uğrayan Rabia Kılıç'ın merdivenlerden aşağıya itildikten sonra hasta yakını S.K. tarafından tekmelendiğini de söyleyen Memiş, "Kardeşimiz neden oradadır? Hayat kurtarmak için. Kimin emriyle oaradadır? Devletin emriyle oradadır. Oraya kim için gitmiştir? Vatandaşımız için gitmiştir. Sağlık çalışanımızı korumak hem devletin hem milletin vazifesidir. Ama anlaşılan o ki sağlıkta şiddeti önlemek için oluşturulan yasal tedbirler halen caydırıcı değildir. Bu S.K. diyerek kamuoyunda ismi soyismi gizlenen adam, açık ismi soyismi haberlere düşen Rabia Kılıç kardeşimizi merdivenlerden aşağıya iterek canına kast ettiği gibi vücudunda kırıklar, kafasında travma olan meslektaşımızı üstüne üstlük yattığı yerde defalarca tekmelemiştir. Bu durum son derece vahimdir. Rabia'nın canına kast edilmiştir. Oysa Rabia'nın canı hepimize emanettir. Rabia'ya kalkan eller bize kalkmış, onu tekmeleyen ayaklar hepimizi tekmelemiştir" dedi.

S.K. NEDEN TUTUKLANMIYOR?

Ankara Keçiören'de Rabia Kılıç'a saldıran S.K.'nın ifadesi alıdnıktan sonra serbest bırakıldığı bilgisini de veren YENİ SENDİKA Genel Başkanı Metin memiş, "Sözümona annesinin sağlığını düşünen bu berduş adam bizim kızımızın, kardeşimizin, sağlık çalışanı arkadaşımızın canına kast etmiştir. Bakınız, 90 yaşında olan ve yoğun bakımdan geçen hafta çıkıp evde olan bu hasta bilindiği kadarıyla ex, yani ölüm ihbarı ile 112'ye bldirilmiştir. Buna rağmen Rabia kardeşimiz ve ekibi sadece bir buçuk dakika içinde olay yerine ulaşmıştır. Henüz eve girmeden, bu berduş adam tarafından merdivenlerden aşağıya itilmiştir. Üstüne bir de Rabia'yı defalarca tekmelemiştir. Rabia'nın durumu canımızı yakmaktadır. Rabia, çok korkmuş ve üzülmüştür. Buna rağmen ismi kamuoyundan gizlen S.K. denen bu adamın karakolda ifadesi alınmış ve serbest bırakılmıştır. Buradan Sağlık Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza ve Adalet Bakanımıza sesleniyorum. S.K.'nın hemen tutuklanmasını istiyoruz. Yargılamanın tutuklu yapılmasını istiyoruz. Bunun için girişimde bulunduk. Tüm gücümüzle hukuki olarak da, kauoyunda yapacağımız açıklamalarla, basın yayında da Rabia'nın hakkıını, hukukunu, canını koruyacağız. Çünkü sağlıkta şiddetle ilgili yasal düzenlemeler bunu gerektiriyor. Bu şahıs, aynı davranışı bir savcıya, hakime veya polise yapmış olsaydı elini kolunu sallayarak sokakta dolaşabilir miydi?" şeklinde konuştu.

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