Kılıçdaroğlu'ndan Nuri Sesigüzel için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Usta ses sanatçısı ve sinema oyuncusu değerli Nuri Sesigüzel'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.