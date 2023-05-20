Erdoğan: Çıkıp milletimizden özür dilemediler!

Erdoğan Adıyaman'da konuştu

Muhalefete eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir kez olsaun 'Biz nerede yanlış yaptık?' diye kendilerine sormuyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Konuşma sırasında alanda 40 bin kişi olduğunu dile getiren Erdoğan, depremzedelere hakaret edenlere de sert tepki gösterdi ve "Siz olsanız da olmasanızda devletimiz kardeşlerimin yanındadır. AFAD'ı ile Kızılay'ı ile yanındadır." dedi.

Depremzede vatandaşların yıkılan evlerine ilişkin dah adayanıklısını yapacaklarını dile getiren Erdoğan, "Hedefimiz 319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konutu inşa ederek deprem bölgesini eskisinden daha sağlam hale getirmektir. Bölgenin dört bir yanında temeller atıldı." dedi.

"HİÇBİR ENGELİN GİRMESİNE MÜSADE ETMİYORUZ"

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Adıyamanlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 14 Mayıs seçimlerinde şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Adıyaman tercihini bizden yana kullandı. Biz Adıyaman'a hiçbir hesap gütmeden karşılıksız seviyoruz. Biz bu yüreği yaralı şehrin güzel insanlarını samimiyetle seviyoruz. Alanda 40 bin katılım var. Aramıza kimsenin hiçbir engelin girmesine müsade etmiyoruz.

Bizimle 85 milyon arasında nice bağlar nice kanallar var. Kem gözler bunu hiçbir zaman göremediler. 50 bin deprem şehidimiz var. 50 bin deprem şehidimize bay bay Kemal'in takımı nasıl baktı? Bütün bu deprem bölgesiyle bundan sonra size bir şey yok. Bunu nasıl söylersin? Siz olsanız da olmasanızda devletimiz kardeşlerimin yanındadır. AFAD'ı ile Kızılay'ı ile yanındadır. Bundan sonra da yanında olacaktır. Şu anda konteyner kentlerin olduğu bölgede ciddi sayıda bir yaşam var. Siyasi tercihlerinden dolayı depremzedelerimizi eleştirenler bunu hiçbir zaman kavrayamadılar. CHP zihniyetinin sorunu sıkıntıyı kendilerinde aramak yerine insanlarımızı suçladılar. Çok partili demokrasiye geçtiğimiz 14 Mayıs 1950'den beri bu kötü huylarından maalesef vazgeçmediler.

"SAMİMİ ÖZ ELEŞTİRİ VERMEDİLER"

Hatta gazete manşetlerinden küstah bir şekilde "Milletin karnı TOGG'muş" diyorlar. Bir kere olsun "Biz nerede yanlış yaptık? sorusunu kendilerine sormuyorlar. Pazar günkü seçimle beraber 16. 17. seçimlerini de kaybettiler. Hatalarından dolayı çıkıp milletimizden özür dilemediler. Samimi bir öz eleştiri vermediler. Milletin gönlünü kazanmak yerine korkutma siyaseti yaparak insanımızın oyunu kazanmayı düşünüyorlar.

Bu kibirli ve kaba tavırlarından asla vazgeçmiyorlar. Hep aynı şeyi yapıyor ve her defasında aynı sonucu bekliyor. Biz işimize bakıyoruz. Biz ülkemize eser kazandırmanın mücadelesini veriyoruz. Daha öncede söyledim. Milletimiz bizi bir faninin görebileceği her makama getirdi. Bizim aziz milletimize daha büyük eserler kazandırmaktan başka ne gayemiz olabilir.

"BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ ŞEHİRLERİMİZİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAKTIR"

Birinci önceliğimiz depremin izlerini bir an önce silerek şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır. Devletimiz ve milletimizin tüm imkanları depremzede kardeşlerimiz için seferber edildi.

Yıkılanın yerine daha iyisini daha dayanıklısını yapacak evi ve düzeni bozulan kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız. Hedefimiz 319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konutu inşa ederek deprem bölgesini eskisinden daha sağlam hale getirmektir. Bölgenin dört bir yanında temeller atıldı.

Amacımız ekim kasım gbi kalıcı konutların teslimine başlamaktır. Bayramda ilk köy evlerinin teslimini yaptık. 905 bini aşkın çadır, 112 bini aşkın konteyner kurduk. Şehişrlerimizde barınma sorunlarına çözüm üretirken ticari hayatın yeniden canlanmasını temin etti. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun öncelikleirnin en başında deprem mağdurları şehirlerimin ayağa kaldırma hedefi vardır. Hiç durmadan çalışacağız.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Daha düne kadar önüne gelen kalp yapmaktan parmakları neredese nasır bağlamıştır. Bugün ise aynı eliyle masa yumruklamaktan neredeyse bileği kırılacak. Seçim öncesinde taktığı demokrat maskesi düşünce altından tek parti CHP'si zihniyetinin karanlık ve çirkin yüzü çıktı.

Daha düne kadar depremzelerimize bedava ev sözü verip 15 Mayıs sabahından itibaren sergiledikleri nobranlık tarihe utanç olarak geçicektir. Bunlara bakıp da asla karamsarlığa kapılmayın. Tam tersine hep birlikte Adıyaman'ımıza daha sıkı sahip çıkalım.

28 Mayıs'ta sandıklara çok sıkı sahip çıkmamız gerekiyor. Bütün akrabalarımızı yakınlarımızı sandıklara taşıyor muyuz?