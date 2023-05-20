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Yurt dışında oy kullananların sayısı 240 bini geçti

Yurt dışında ve gümrüklerde oyunu kullanmak üzere sandık başına giden seçmen sayısı 240 bini geçti.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Mayıs 2023 18:34, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2023 18:36
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Yurt dışında oy kullananların sayısı 240 bini geçti

Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turu için yurt dışında oy verme işlemi bugün başladı.

Bu kapsamda 73 ülkede 156 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullanılabilecek. Yurt dışında toplam 3 bin 461 sandık kuruldu.

Saat 16.00 itibarıyla yurt dışı temsilciliklerde 230 bin, gümrüklerde ise 12 bin oy kullanıldı.

Yurt dışı temsilciliklerde bugün başlayan oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek.

Merak edilen soruların yanıtları YSK'nin internet sitesinde

YSK'nin internet sitesinde, "Yurt dışı seçmen işlemleri" başlığı altında sık sorulan sorular ve yanıtları yer alıyor.

Buna göre, temsilciliklerde ve gümrük kapılarındaki oy kullanma işlemi sırasında sandık kurulu başkanı Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinden, vatandaşın yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığı kontrol ediyor. Seçmen, sistemde kayıtlıysa oy kullanıp kullanmadığı sorgulanıyor. Oy kullanmadığı anlaşılan seçmen oyunu kullandıktan sonra, SEÇSİS sistemi üzerinden "oy kullandı" olarak işaretleniyor.

Yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup, Türkiye'ye girişte gümrükte oy kullanmayı unutan vatandaşlar, YSK tarafından belirlenen herhangi bir gümrük kapısında, oy verme tarihleri arasında oyunu kullanabiliyor.

Vatandaşlar, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını, kayıtlı ise kayıtlı olduğu dış temsilciliği, e-Devlet ve www.ysk.gov.tr adresinden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden öğrenebiliyor.

Herhangi bir temsilcilik ya da gümrük kapısında oy kullanılabilecek

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup seçim tarihinde Türkiye'de bulunan seçmenler, YSK tarafından sandık kurulmasına karar verilen herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler ayrıca, yurt dışında sandık kurulan temsilciliklerin herhangi birinde ya da sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oylarını verebiliyor.

Yurt dışı oyların sayım ve döküm işlemleri

Yurt dışından ağzı mühürlü olarak Türkiye'ye getirilecek oy torbalarının sayım ve dökümü, yurt içerisinde oy verme süresinin bittiği 28 Mayıs saat 17.00'den sonra genel esaslara uygun şekilde, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun denetimi altında, sandık kurullarına açtırılarak yaptırılacak.

Tutanak altına alınacak sonuçlar Ankara İl Seçim Kuruluna iletilecek.

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