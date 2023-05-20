'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından İstanbul'daki kampanyaya ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kurum paylaşımınd:

"Kampanyamıza şu ana kadar 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldı. Bu, 3 milyona yakın vatandaşımızın hayatının değişeceği anlamına geliyor. Siz de başvurup uygun koşullarla evinizi dönüştürerek sevdiklerinizi TOKİ ile güvence altına alabilirsiniz"

Yarısı Bizden kampanyamıza

şu ana kadar 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldı.



Bu, 3 milyona yakın vatandaşımızın hayatının değişeceği anlamına geliyor.



Siz de başvurup, uygun koşullarla evinizi dönüştürerek sevdiklerinizi TOKİ ile güvence altına alabilirsiniz. https://t.co/wIiYtqm92q Murat KURUM (@murat_kurum) May 20, 2023

sözlerini kullandı.