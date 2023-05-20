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VakıfBank 6. kez Avrupa şampiyonu

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen VakıfBank, şampiyon oldu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 20 Mayıs 2023 21:09, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2023 21:12
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VakıfBank 6. kez Avrupa şampiyonu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 6. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

AA'nın haberine göre, Avrupa kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde 62. sezonun şampiyonu, İtalya'nın Torino kentinde yapılan Süper Final maçında belirlendi.

Organizasyon tarihinde iki Türk takımının ilk kez finalde karşılaştığı müsabakada VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 27-25, 25-17, 23-25, 25-17 setlerle 3-1 yendi.

Sarı-siyahlı ekip, 9. kez finalde mücadele ettiği finalde 6. kez mutlu sona ulaştı.

KUPA 8. KEZ TÜRKİYE'DE

Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez şampiyonluğa ulaştı. Son yıllarda yapılan yatırımların meyvesini alan kadın voleybolu, 2011'den bu yana 8. Şampiyonlar Ligi kupasını elde etti.

İlk olarak 2011 sezonunda VakıfBank'ın aldığı Şampiyonlar Ligi kupası, sonrasında 6 kez daha Türk takımlarının müzesine girdi. Bu süreçte VakıfBank, 6 kez kupayı alarak en fazla şampiyonluk kazanan Türk ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018 ve 2022'de, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı.

VAKIFBANK-GUİDETTİ BİRLİKTELİĞİ KAZANMAYA DEVAM EDİYOR: 27. KUPA

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başındaki 15. sezonunu geçiren İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti, 27. kupa sevincini yaşadı.

İtalyan başantrenör, 2008-2009 sezonundan bu sezona kadar VakıfBank'ın başında 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 7 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu gördü.

Bu sezon FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve Şampiyonlar Kupası'nda finali kaybeden sarı-siyahlılar, ilk kupasını AXA Sigorta Kupa Voley'de kaldırdı. CEV Şampiyonlar Ligi'nde de mutlu sona ulaşan VakıfBank-Guidetti birlikteliğinin 27. şampiyonluğu kayıtlara geçti.

Bu zaferle Guidetti, VakıfBank tarihindeki 37 kupanın 27'sini alarak kırılması zor bir rekora imza attı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 18. RANDEVU

VakıfBank ile Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında daha önce oynanan 17 müsabakanın 13'ünü VakıfBank, 4'ünü ise Eczacıbaşı kazandı. Takımların Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda birbirine rakip olduğu son mücadeleden de sarı-siyahlılar galibiyetle ayrıldı.

Eczacıbaşı ile CEV Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 13 maçı kazanan VakıfBank, sadece 2014-2015 sezonunda yarı finalde rakibine yenildi.

EGONU SON MAÇINA ÇIKTI

VakıfBank'ın Nijerya asıllı İtalyan yıldızı Paola Egonu, takımıyla son maçına çıktı.

Sezon başında kadroya dahil edilen Egonu, yeni sezonda sarı-siyahlı ekipte olmayacak. 24 yaşındaki pasör çaprazı, VakıfBank ile bu sezon Kupa Voley'i kazanma başarısı gösterdi.

Ülkesine dönmesi beklenen yıldız voleybolcu, Süper Final mücadelesiyle VakıfBank kariyerini noktaladı.

Maç öncesi ismi okunan Egonu'ya salondaki İtalyan sporseverler büyük destek verdi.

KAZANAN TAKIMA 500 BİN EURO ÖDÜL

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Süper Final'i kazanan VakıfBank ayrıca 500 bin Euro'luk ödülün de sahibi oldu.

Organizasyonu ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'e ise 250 bin Euro ödül verildi.

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