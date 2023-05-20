Erdoğan: Hesap uzmanıyım diyor, yüzde 1'e 40 vekil hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldiği buluşmada, CHP'nin, gençleri özellikle seçilme ihtimali olmayan yerlerden ve sıralardan aday gösterdiğini söyledi.

"Peki neden?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü bu zat (Kılıçdaroğlu) gençlere güvenmiyor. Bu zat, gençlerin Meclis'te olmasını, tecrübe kazanmasını, ülkeye ve millete hizmet etmesini istemiyor. Gençlerimizin ümitvar olmasından, öz güven sahibi olmasından rahatsızlık duyuyor. Aslında bu şahıs gençleri kendisine en büyük rakip olarak görüyor." diye konuştu.

Gençlerin karar mekanizmalarında yer almasına tahammül dahi edemeyenlere en iyi cevabı yine gençlerin vereceğine inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii 28 Mayıs'ın bir önemi daha var. 28 Mayıs'ta bu cevabı verirseniz, ertesi gün 29 Mayıs. (İstanbul'un fethi). Çok önemli. İlk defa oy kullanan 5 milyonu aşkın genci yok sayan aynı zat, gitti toplam oyları yüzde 1'i bile bulmayan partilere 40'a yakın vekil hediye etti. Bir de ne diyor. 'Hesap uzmanıyım.' diyor. Bunun hesap uzmanlığına şaştım. Nasıl hesap uzmanısın ki bu partilere bunları dağıttın? Onun için gençler sizin üzerinizde önemli bir görev daha var. Ne biliyor musunuz? Bunu siyaseten mezara gömmek için işte 28 Mayıs'ta kararı ona göre verin. Bu zaten hesap uzmanlığından emekli olmuştu, gelin siyasetten de emekli edin." ifadelerini kullandı.

Siyasetten emekli edeceğiz

"CHP'de siyaset yapan, Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren gençlerimize ben bu neticeyi bırakıyorum.'' diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

''Gençlerimizin diğer pek çok şeyle birlikte 28 Mayıs'ta bunun hesabını da sandıkta soracaklarına inanıyorum. Sadece bununla kalmayacak, 28 Mayıs'ta aynı zamanda ben gençlerimizi kendi başarısızlıklarına ortak etmeye çalışanlara da esaslı bir dersin verileceğine inanıyorum. Siyasi ömürlerini 3-5 gün daha uzatmak için milletin sinir uçlarıyla oynayanları inşallah sizlerin desteğiyle siyasetten emekli edeceğiz. Çirkinleşen ve hatta çirkefleşen bir siyaset dilinin sahiplerinden bu ülkeyi hep birlikte kurtaracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 şehrin deprem bölgesinde yer aldığını hatırlatarak ''Deprem bölgesindeki insanlara bu denli hakaretler edilir mi? Sen kalkıp bunlara gönderdiğin 3-5 kuruşun çirkin bir şekilde propagandasını yapmaya kalkıyorsun. Otellerden onları kovuyorsunuz." dedi.

Bu sırada bir gencin, 'Herkes kendine yakışanı yapar.'' demesi üzerine Erdoğan, "Eyvallah. Eyvallah da bunları göreceğiz. Buna göre de haftaya pazar gereken dersi bunlara vereceğiz." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile deprem bölgesindeki 4 ili bu hafta sonu, 2 ili ise salı günü ziyaret edeceklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ki ne sıkıntı varsa bu sıkıntıları hep birlikte giderelim istiyoruz. Çünkü oralarda yaşayan insanlar bizim kardeşlerimiz, canımız ciğerimiz. Biz, 'Buralarda yok bize az oy çıktı, yok şöyle oldu böyle oldu.' diyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerimizin 'Artık yeter' diyeceğinden şüphe duymuyorum

Hazreti Peygamberin 'İnsanların en hayırlısı insanlara en çok faydalı olandır.' şeklindeki hadisini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz buradan hareketle, ayrıma tabi tutmadan insanların en hayırlısı olmaya azmettiysek en çok faydalı olan olmak durumundayız. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. 14 Mayıs seçimlerinde özgür iradelerine sahip çıkan gençlerimiz, daha büyük bir başarıyı inşallah 28 Mayıs'ta da sergileyecekler. Koltuklarını koruyabilmek için sizi korkutmaya çalışanlara, sizi karamsarlığa sürmek isteyenlere, hayallerinizi elinizden alma peşinde koşanlara yani kendi ikballeri uğruna sizleri kullanmak isteyenlere gençlerimizin 'Artık yeter.' diyeceğinden şüphe duymuyorum. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin." ifadelerini kullandı.

Programda daha sonra AK Parti'nin ilk kez veya yeniden seçilen genç milletvekilleri tanıtıldı.

Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, TBMM'nin yeni ve en genç üyesi olduğunu belirtti.

24 yaşında, endüstri ve bilgisayar mühendisi olduğunu aynı anda iki bölüm okuduğunu kaydeden Aydemir, savunma sanayisi firmalarından birinde yazılım mühendisi olarak çalıştığını ve AK Parti'nin gençlik kollarında genel başkan yardımcısı olduğunu söyledi.

Aydemir, 21 yıl önce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 24 yaşında bir vekilin konuşmacı olarak katılmasının mümkün olmadığını dile getirerek "Ama siz ve yol arkadaşlarınız bizlere duyduğunuz güven ve gençliğe alan açma arzusuyla milletvekili seçilme yaşını 30'dan önce 25'e, ardından 18'e düşürdünüz. Bunu yaptığınız zaman 'Gençlere siyaset ve milletin temsili emanet edilemez, siyaset ciddi bir iştir, gençlerin siyasetin merkezinde olmasına lüzum yok.' dediler. Bu paradigmalarda, ön yargılarda siz gençlerin önünü açtınız. Bugün ülkemizde bürokraside, siyasette ve her alanda gençlerin sayısı arttığı gibi biz gençlerin en önemli noktalarda memleketin geleceği için sorumluluk alacak öz güvene sahip olduğunu görüyoruz. Güçlü ve kararlı duruşla Türkiye'nin gençlerine bunu aşıladığınız ve gençliğin birilerinin hapsetmek istediği kalıplardan çıkmasına vesile olduğunuz için şahsım ve ülkemin tüm gençleri adına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bursa'dan programa katılan 18 yaşındaki Elif isimli genç de ilk oyunu kullandığını kaydederek "Dedem 70 yaşında fanatik CHP'li. Ben de sizin tarafınızdayım çok şükür. Dedemi 'Bizim tarafa geç.' diye ikna ettim. Dedem de ilk defa sizin için oy kullandı.'' dedi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç kızdan, dedesine selam söylemesini istedi.

İmam Şafii'nin, ''Hakla batılı nasıl ayırırız?' diye sorduklarında, 'Batılın oklarına bakın, o size hakkı gösterecektir.' dediğini kaydeden genç kız, "Ben de bu sözden çok etkilendim. Baktığımızda terör örgütleri, FETÖ, Avrupa'daki İslamofobik ülkeler hepsi 'Tayyip Erdoğan'ı indirmemiz gerekiyor.' diyor. Eğer onlar bunu diyorsa demek ki hak olan karşımızda. Sizi Abdülhamit'in yalnızlığına bırakmayacağız. Asım'ın nesli olarak bize inanın. Her zaman yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine "Rabb'im, bana sizler gibi uyanık, şuurlu yol arkadaşları lütfettiği için hamdolsun." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Kimsenin sizinle hedefleriniz arasına girmesine, sizi ideallerinizden koparmasına müsaade etmeyin. Çeşitli mecralardan kasıtlı olarak yayılan umutsuzluk dalgalarına asla prim vermeyin.

Özellikle geçmişinde ülkeye ve millete hiçbir hayrı dokunmamış kişilerin sizleri kendi dipsiz karanlıklarına çekme çabalarına karşı uyanık olun. Bunlar, koltuklarını korumaktan, siyasi ömürlerini biraz daha uzatmaktan başka hiçbir gayesi olmayan kifayetsiz muhterislerdir.

Eskinin o köhne düzenini değiştirerek farklı, modern bir Türkiye'yi inşa etmenin altyapısını oluşturduk. Mutlu, müreffeh ve güçlü yarınlarımızı da inşallah yine sizlerle el ele, omuza omuza inşa edeceğiz.

Millet İttifakı, tabii her şeyi kendi lehine çevirebilmek için ne gibi yanlış, yalan yöntemlere başvurabilir, hep bunun üzerinden oynadı. Hatırlayın, seçim akşamı 'Biz öndeyiz. Kılıçdaroğlu seçimi kazandı.' gibi yalan yanlış algı operasyonlarıyla biz çok çok önde olduğumuz halde onlar bununla halkı aldatmaya ve kendi tabanlarını da tatmin etmeye çalıştılar. Sonra ne oldu? 5 puan farkla biz işi önde bitirdik.

Sizin bir defa Anayasa Mahkemesine başörtüsüyle ilgili yaptığınız başvurular var. Biz sizin ne noktada olduğunuzu, karakterinizi A'dan Z'ye biliyoruz. Bu milleti nasıl aldatacaksınız ya mümkün mü? Onun için eşeği sağlam kazığa bağlayalım, ondan sonra Allah'a emanet edelim. Güvenilmez, akşam yalan, sabah yalan. Onun için 28'i akşamı 'bay bay Kemal' yapalım.

28 Mayıs akşamı, özellikle İstanbul'dan ben şunu beklerim; 29 Mayıs İstanbul'un fethi yıl dönümüdür. İnşallah İstanbul farklı bir fethe çıkmaya hazır mı? Ben şu anda gençlerimizin gözlerinde, 'Evet biz hazırız.' diyorsunuz, bunu okuyorum.

(Sosyal medyadaki seçim anketleri) Bu sosyal medya, benim hiç inanmadığım bir medya grubudur. Eğer yalan arıyorsanız sosyal medyaya bakın. Halbuki biz hiç de sosyal medyanın ifade ettiği şekilde bir seçim görmedik. Benim gittiğim illerdeki hava çok çok farklıydı, çok çok güzeldi.