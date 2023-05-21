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Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri ve caddeleri su bastı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2023 07:22, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2023 07:41
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Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

İlçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle bazı evleri ve caddeleri su bastı.

Ceylanpınar Belediyesi ekipleri, evlere giren suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, su baskını yaşanan Yenişehir Mahallesi'nde incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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