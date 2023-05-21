Barcelona, La Liga'nın bitimine 4 hafta kala ipi göğüsledi
Barcelona, La Liga'nın bitimine 4 hafta kala ipi göğüsledi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mayıs 2023 07:41, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2023 07:42
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) mücadelesinde, Barcelona ile Real Sociedad takımları Barselona'daki Camp Nou Stadı'nda karşı karşıya geldi. Real Sociedad'ı yenen Barcelona La Liga 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Maç sonu düzenlenen kupa töreninde oyuncular ve teknik ekip sevinç yaşadı.