Barcelona, La Liga'nın bitimine 4 hafta kala ipi göğüsledi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) mücadelesinde, Barcelona ile Real Sociedad takımları Barselona'daki Camp Nou Stadı'nda karşı karşıya geldi. Real Sociedad'ı yenen Barcelona La Liga 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Maç sonu düzenlenen kupa töreninde oyuncular ve teknik ekip sevinç yaşadı.

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