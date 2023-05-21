Türkiye Kaykay Federasyonu başkanlığına Metin Ayvazoğlu seçildi

Genel kurula Metin Ayvazoğlu'nun başkan adayı olarak katıldığı ifade edilerek, "1. olağan genel kurulumuzda Sayın Metin Ayvazoğlu, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı seçilmiştir. Sayın Metin Ayvazoğlu'na ve yönetim kuruluna başarılar dileriz." denildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen genel kurul toplantısının Ankara'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

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