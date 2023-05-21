Millet İttifakı'nda yüzde 25 kavgası

Küçük ortaklar arasında 'En fazla oy desteğini biz yaptık' şeklinde karşılıklı açıklamalar geliyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP listelerinden aday olan DEVA Partili isimlerin 'Milletvekilliğini hakkıyla kazandıklarını' iddiasında bulundu. Babacan, tartışmalı isim Sadullah Ergin'in CHP'nin oy oranı açısından en yüksek olduğu Ankara birinci bölgede yer alan Çankaya'dan aday olması ile CHP'nin oy oranının yüzde 5,5 arttığını ima etti. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ise Türkiye genelinde CHP'ye oy katkılarının yüzde 3'ten fazla olduğunu kaydetti. Gelecek Partisi ve Saadet Partisinde de CHP'ye en fazla oy desteğinin kendilerinden geldiği görüşü hakim.