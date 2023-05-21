Ankara'da özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde özel bir hastanenin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2023 11:28, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2023 11:50
Batıkent'te bulunan özel bir hastanenin çatısında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle çatının bir bölümünde hasar oluştu.