Bakan Koca, açılışı bugün yapılacak Defne Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan ve bugün açılışı gerçekleştirilecek Defne Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2023 11:39, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2023 11:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanan programla bugün açılışı gerçekleştirilecek 300 yatak kapasiteli Defne Devlet Hastanesi'ne giden Koca, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Öte yandan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu arada aramızda kalsın Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz." ifadelerini kullandı.