Oğan'ın seçmeninden eşit oy beklentisi var

İlk turda özellikle İstanbul'da oy kullanmayan 1 milyondan fazla seçmen için sandık bazlı bir çalışma yapan AK Parti, bu seçmenlerle bire bir görüşmeye başladı.

Yaptıkları seçim analizlerinde, ikinci tura yönelik Kılıçdaroğlu'nun dezavantajlarının Erdoğan'dan çok daha fazla olduğu değerlendiriliyor. Bu dezavantajlar 'HDP seçmenin sandığa gitme motivasyonunun düşmesi, çıkan oy farkının kapatılmasının zorluğu ve ikinci turda Erdoğan 'Kazanır' beklentisi nedeniyle Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmen tabanında umutsuzluğun ortaya çıkması' şeklinde sıralanıyor.

AK Parti'de yapılan değerlendirmelerde ayrıca Sinan Oğan'ın ikinci turda seçmenlerine 'Şu adaya verin' diye çağrı yapsa bile, Oğan'a verilen 2,8 milyon oyun Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında eşit dağılabileceği, Oğan'ın seçmeninin yüzde 20-30'unun ise sandığa gitmeyebileceğine yönelik değerlendirmeler yer alıyor.

YÜCEL KAYAOĞLU-