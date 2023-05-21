Arkadaşını tüfekle kazara vurarak öldürdüğü iddia edilen çocuk gözaltına alındı
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde arkadaşını tüfekle kazara vurarak öldürdüğü öne sürülen 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2023 14:40, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2023 14:41
İddiaya göre, E.K. (15), dün ilçe kırsalındaki bir arazide arkadaşı M.E'yi (16) tüfekle kazara vurdu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri M.E'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltına alınan E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.