'Orta vadede, enflasyonla mücadele en temel önceliklerimizden biri'

Kanal 7'de yayınlanan "Başkent Kulisi" programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun heyecanla devam edeceğini, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a oy veren kitlenin iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

Seçmenin, ilk turda, hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyip, bir alternatif arayışı içerisine girdiklerinin görüldüğünü ifade eden Kurtulmuş, "Ama bu kitle genel olarak, biraz protest ama ağırlıklı olarak milliyetçi, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünden yana. Türkiye'de terör örgütleriyle mücadelenin hiç aksamadan devam etmesini öngören ve bu anlamda da Türkiye'nin bölgesel güçlerinin azaltması, özellikle sınır ötesinden Türkiye'ye doğru gelen terör gruplarının Türkiye üzerindeki baskılarının azaltılmasını, terörün tamamıyla yok edilmesini isteyen, açıkçası PKK'ya, PKK'nın gölgesinde olan siyasi gruplara karşı bir tavrı ve karşıtlığı olan bir seçmen kitlesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla Sinan Beyin, Ümit Beyin tabii ki kişisel tercihlerinin de partilerinin tercihlerinin de burada katkısı olacaktır ama nihayetinde seçmen kitlesinin özelliğinin başında gelen şey, bir protest milliyetçilik ve bununla birlikte de HDP karşıtlığı, PKK karşıtlığının öne çıktığını görüyoruz." diye konuştu.

"Bu kime avantaj sağlıyor?" sorusu üzerine, Kurtulmuş, "Bu, hiç şüphesiz Cumhurbaşkanı'mıza, Cumhur İttifakı'na bir avantaj sağlar. Çünkü karşı tarafın başından itibaren PKK'yla da HDP'yle de bir şekilde dirsek teması görünüyor. Bunu bir niyet okuma olarak söylemiyoruz. İkinci turun hemen başında Kandil'den terör baronlarından 'Biz burada da Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz.' açıklaması gelmedi mi?" cevabını verdi.

İkinci turda Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasındaki oy farkının daha da açılacağı bir sonuç çıkacağını belirten Kurtulmuş, HDP'li aktörlerin, mecliste dahi, "Bu sıralarda bizim sayemizde oturuyorsunuz, bir de bizi yok sayıyorsunuz." dediklerini kaydetti.

- "ENFLASYONLA MÜCADELE EN TEMEL ÖNCELİKLERİMİZDEN"

Bu durumun Türkiye'ye de yansıdığını belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim en temel özelliğimiz şu, rasyonel bakıyoruz. Bu sorunlar yokmuş gibi davranmıyoruz. Bunları biliyoruz, sorunların nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Bunun için de öncelik sıralaması içerisinde bunları ele alarak önce hayat pahalılığını aşağıya düşürecek tedbirler, eşzamanlı olarak da vatandaşımızın alım gücünü artıracak tedbirleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Orta vadede, enflasyonla mücadeleyi en temel önceliklerimizden birisi haline getiriyoruz. Ümit ediyorum ki bu yaşadığımız, çoğu da bizden kaynaklanmayan bu ekonomik gelişmeler bir parantezdi, bu parantezi kapatacağız ve Türkiye yoluna devam edecek."

AK Parti'nin Türkiye'de yeni bir siyasal merkez inşa ettiğini dile getiren Kurtulmuş, "Yerli, milli, reformcu, demokrat ve kuşatıcı herkese söz söyleyebilen bütün kitleye hitap edebilen, bütün Türkiye'nin partisi olabilen bir parti." ifadelerini kullandı.

- "BU MİLLETİ SAF YERİNE KOYMAK DOĞRU DEĞİLDİR"

Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun açıklama yaptığı videoya dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Hazırlanmış bir mizansen. Orada o bayrakların tesadüfen olduğunu sanmak herhalde saflıktır. Bir mizansen oluşturulmuş ve bu mizansen içerisinde 'Bakın biz de milliyetçiyiz' demeye çalışıyorlar. Hem 'Yeni milliyetçi seçmenlerin oyunu alabilir miyiz?' diye bakıyorlar hem de CHP'nin içerisinde samimi, gerçekten vatansever olan, Kemalist, Atatürkçü olarak kendini tanımlayan kitleye 'Hiç merak etmeyin biz aslında milliyetçiyiz' mesajı vermeye çalışıyorlar. Kusura bakmasınlar bu milleti saf yerine koymak doğru değildir. CHP'nin geleneksel yanılgısıdır. Bundan böyle yanıldıklarını 28 Mayıs akşamı inşallah görürler."

Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın, temel ilkeler noktasında anlaşmış bir ittifak olduğunu, terörle mücadele, Türkiye'nin tam bağımsız bir ülke olarak ilerleme politikaları gibi ortak birtakım noktalarda birleşildiğini ifade etti.

Geçen 3 yıl içinde pandeminin yaşandığını, tüm dünyanın etkilendiğini hatırlatan Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte de gıda krizinin ortaya çıktığını söyledi.