Soylu: Polislikte şark görevi bire düşecek

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti İstanbul milletvekili seçilen Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve aileleriyle Şişli'de bir otelde kahvaltıda buluştu.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, polis teşkilatının 178 yıllık tarihinde çok önemli ve zorlu dönemlerle karşılaştığını ancak son 7 yıllık dönemin kurumun tarihinde ayrı bir başlık olarak yer alacağını kaydetti.

15 Temmuz'dan sonra teşkilatın ortaya koyduğu sahiplenme ve kendini ihanetten arındırmanın önemli olduğunu vurgulayan Soylu, "Türk polisi gerçek gücünü, gerçek kapasitesini, tıpkı devletin tüm kurumlarında olduğu gibi FETÖ ihanetine karşı ortaya koyduğu ayakta kalma, arınma ve yenilenme hamlesiyle gerçekleştirmiştir. Belki pek çok şeyi elimizden aldılar. Belki mağduriyetler oluşturdular, belki zamanımızı çaldılar. Ama en önemli gücümüz olan köklü devlet geleneğimizi, devlet aklımızı alamadılar. Devlet geleneğini ve devlet aklını bertaraf ettiklerini zannettiler ama yanıldılar. Çünkü biz onu bir kasada, bir odada, bir yazılı kanun maddesinde veya birkaç makamın gücünde saklıyor değildik. Ülkenin 2200 yıllık devlet geleneği çok daha derinlerdeydi." diye konuştu.

Soylu, 15 Temmuz'dan sonra teşkilatta personel anlamında ciddi bir yenilenmeye gittiklerine işaret ederek, "Personel sayımız 15 Temmuz sonrasında 273 bindi, bugün ise 335 bindir. 225 bin sayısına düştüğümüzü de hatırlıyorum. Hem niteliği artırdık hem de yenilendik. Bugün teşkilatımızdaki 335 bin personelimizin yüzde 45'i yani neredeyse yarıya yakını 15 Temmuz sonrası göreve başlayan personelimizdir. Ve şu an görev yapan tüm personelimizin yüzde 77'si lisans mezunudur." bilgisini aktardı.

Bakanlık görevi sürecinde emniyet personeline yönelik attıkları adımları anlatan Soylu, personele ve ailelerine moral olması için evlilik yıl dönümlerinde izin kullandırmaya başladıklarını, bu uygulamanın başka hiçbir kurumda olmadığını kaydetti.

Soylu, personele rehberlik ve psikolojik danışmanlık vermek amacıyla kurum psikoloğu alımı yaptıklarını belirterek, "Arkadaşlar bu görüşmeler ihtiyaç olan görüşmeler ve doğru görüşmelerdir. Hiç kimse bundan çekinmesin. Bu çünkü bizim mesleğimizin en önemli süreçlerinden bir tanesidir." dedi.

Personelin 2 şark görevi olduğunu anımsatan Soylu, "Şimdi son dönemde arkadaşlarımızla bir değişiklik yaptık. İsteyen 2 şarkını bir araya getirirse, yani bazılarında bir yıllık, bazılarında iki yıllık, bazılarında üç yıllık indirimleri yapabileceğimizi de ortaya koyduk." bilgisini paylaştı.

- "Terör neredeyse Türkiye'de bitme noktasına geldi"

Terörle mücadelede önemli bir adım attıklarını ve bunda polis teşkilatının katkısının çok büyük olduğunu dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"PKK'nın ve onun siyasi uzantısının son dönemlerde kaybettiği güç çok net ortadadır. Terör neredeyse Türkiye'de bitme noktasına geldi. 77 terörist kaldı. Onları da 29 Ekim 2023 tarihinde bu devlet sona erdirecek. Bu mücadeleyle onların da kökünü kazıyacak. Bir daha bu ülkenin topraklarında PKK'lı terörist vardı, nerede vardı diye kimsenin aklına sayı, hesap gelmeyecek. 14 Mayıs seçiminde millet terör devleti ve terör bölgesi istemiyorum dedi. Bize de şu talimatı verdi, bunları temizleyelim. Bunları temizlemek bizim görevimizdir."

Bakan Soylu, 2025 yılı sonu itibarıyla 2 şark görevini bir şark görevine düşüreceklerini, genel planlamayı bunun için yaptıklarını söyledi.

- İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yeni yerleşke

İstanbul Emniyet Müdürlüğü için inşa edilecek yerleşkeye ilişkin bilgi veren Soylu, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün planı bitti, projesi bitti ve biz TOKİ'ye devrettik. Yakın bir zamanda yaklaşık 250 bin metrekarenin üzerinde bir yerleşkeyi her türlü sosyal donatılarıyla, sosyal imkanlarıyla Hasdal'da E-6'nın yanı başında çok güzel bir yerde gerçekleştiriyoruz. Yakın bir zamanda temeli atılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün kendisine yakışır çok güzel bir yerleşkesi, çok güzel bir külliyesi olmuş olacak." diye konuştu.

Soylu, Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü de Kemerburgaz'daki Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanına taşıyacaklarını ve bu projenin ihale aşamasına geldiğini bildirdi.

-"2021 ve 2022'de tek bir faili meçhul cinayetimiz yoktur"

Görevi süresince yürüttükleri çalışmalara ilişkin detayları aktaran Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Asayişte, tüm ülkede evden hırsızlığın günlük ortalaması 2017- 2022 arası 284'ten 160'a geriledi. Nüfus arttı, dünyadaki suç sayısı arttı. Ama biz bunu geriletmeyi başardık. 2021 ve 2022'de tek bir faili meçhul cinayetimiz yoktur. Bu, Türk Polis Teşkilatı tarihinde tektir.

Trafikte motorlu araç sayısı yüzde 32,5, nüfus yüzde 7,5, sürücü sayısı yüzde 23,5 artmasına rağmen 2015'te yıllık 7 bin 530 olan can kaybı sayısı yüzde 30 azalışla geçen yıl 5 bin 222'ye kadar düşmüştür."

- "PKK, özellikle avukatlar marifetiyle Türkiye'yi zehirlemektedir"

Bakan Soylu, terörle mücadelede yürüttükleri çalışmalara da değinerek, "Tüm terör eylemlerinde 2015'ten bugüne yüzde 96 azalma oldu. DHKPC'nin yönetim kademesi tamamen çökertilmiş. PKK'nın da çökertilmesi Türkiye içerisinde bitirilmesi bir tek şeye bağlıdır. PKK avukatlarının aynen DHKP-C gibi içeri tıkılmasına bağlıdır. DHKP-C avukatlarını içeri tıktık ve DHKP-C'nin etkinliğini neredeyse belli bir noktaya kadar getirdik. Çünkü PKK, özellikle avukatlar marifetiyle Türkiye'yi zehirlemektedir." dedi.

Bunu 7 yıllık bakanlık tecrübesine dayanarak söylediğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Ne zaman PKK'nın avukatları içeri tıkılır o zaman Türkiye'de PKK diye göreceksiniz bir şey kalmaz. Hedef onlardır. Bu kadar açık ve net. Çünkü cezaevlerinden dışarıya, dışarıdan cezaevlerine ve dışarıdan dışarıya aynen DHKP-C'de olduğu gibi bütün bilgileri taşıyan, bütün nefreti taşıyan, bütün fitneyi taşıyan, bütün örgütsel operasyonu ayakta tutmaya çalışan nitelik bunlardadır. Bunlar avukat değildir. Bunlar avukatlık mesleğini icra etmiyorlar. Bunlar maalesef terör örgütü üyesi mesleğini icra etmektedirler. Kılıfları avukattır. Avukatlığın kendine vermiş olduğu birtakım imtiyazlarla Türkiye'yi terörle sınamaktadırlar. DHKP-C, MLKP, TKPML örgütleri kırsaldan tamamen silinmiştir. Hepsinin kırsalda kadroları vardı. Şimdi hiçbirinin kırsalda bir tek kadrosu yoktur. Ve bu sol örgütler, etkili şehir operasyonlarımızda tarihin en ağır darbesini yemiştir. Eylem kabiliyetleri önemli ölçüde azaltılmıştır. Türkiye terör tehdidinin en yoğun olduğu dönemde teröre karşı tarihinin en başarılı dönemini yaşamaktadır. Bunu yaşarken de hukuktan vazgeçmemiştir. Demokrasiden vazgeçmemiştir."

Uyuşturucuyla mücadeleye de çok önem verdiklerini aktaran ve buna ilişkin veriler aktaran Soylu, son 10 ayda düzenledikleri 56 Kökünü Kurutma Operasyonlarından 50'sine bizzat katıldığını söyledi.

Soylu, bakanlık görevi boyunca emniyet personeline yönelik en önemli eserinin Polis Sandığı olduğunu, bunun emeklilik vaktinde personele çok ciddi katkılar sunacağını söyledi.

Programda hazır bulunan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da kısa bir selamlama konuşması yaparak personele çalışmalarından ötürü teşekkür etti.