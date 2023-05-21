e-YDS 2023/6 (Almanca/Fransızca) sonuçları açıklandı
e-YDS 2023/6 (Almanca/Fransızca): Sonuçları Açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mayıs 2023 18:21, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2023 18:26
e-YDS 2023/6 (Almanca/Franstzca): Sonuçları Açıklandı. 21 Mayis 2023 tarihinde uygulanan 2023 Elektronik Yabancı Dil Sinav'nin (e-YDS 2023/6 Almanca/Fransizca) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sinav sonuglarina 21 Mayis 2023 tarihinde ÖSYM nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralanı ve aday sifreleriyle erişebilecektir.