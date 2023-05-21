'Önce golü sonra penaltıyı iptal etti'

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor, Ankaragücü'nü konuk ediyor. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maç 1-1 devam ettiği sırada, hakem Mete Kalkavan'ın verdiği bir karar karşılaşmaya damgasını vurdu.

HEM GOL HEM PENALTI İPTAL EDİLDİ

Müsabakanın 29. dakikasında Ankaragücü, Andrej Djokanovic ile golü buldu ancak hakem Mete Kalkavan gol öncesinde düdük çaldı ve Mustafa Eser'in topa elle temas ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi, golü geçersiz saydı.

31. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Kalkavan penaltı kararını iptal etti. Düdük golden önce çalındığı için gol de geçersiz sayıldı.

ANKARAGÜCÜ'NDEN JET TEPKİ: "REZALET"

Ankaragücü, Mete Kalkavan'ın bu kararına sosyal medya hesabından jet hızıyla bir tepki gösterdi. Sarı lacivertli kulübün paylaşımında "Rezalet!!!" ifadesiyle birlikte siyah bir görsel paylaşıldı.



"METE KALKAVAN 1 - 1 ANKARAGÜCÜ"

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona ererken, Ankaragücü'nden bir açıklama daha geldi ve "İlk yarı sonucu | Mete Kalkavan 1 - 1 MKE Ankaragücü'müz" paylaşımı yapıldı.

FARUK KOCA UYARMIŞTI

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, dün yaptığı açıklamada Ümraniyespor ile oynayacakları maça Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki göstermiş ve "Mete Kalkavan'ın Ankaragücü'nün yönettiği her maçında bizim mağduriyetimiz maalesef ki elimde delilleriyle beraber hat safhada. Umarım ki yarınki maçta böyle bir zafiyet göstermez. Daha dikkatli olur." demişti.