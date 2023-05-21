Akşener: Mesele bu ucube sistem, 2,5 milyon büyük bir fark değil

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 2,5 milyon farka değinen Akşener, "Bu çok büyük bir fark değil. Hepimiz sandıkları koruyacağız" dedi ve 28 Mayıs'ta sandığa gitme çağrısını tekrarladı.

"2,5 milyon büyük bir rakam değil, 84 milyon içinde. İster AK Partili ister başka bir partili, her birinden ders alacağız. Her bir seçmen hangi görüşte olursa olsun velinimettir. Biz talep edeniz. O seçmenin oyunu talep ediyoruz" diyen Akşener, "Onlarla konuşacağız, mikro çalışacağız" ifadesini kullandı.

İYİ Partililere seslenen Akşener şöyle konuştu:

"İYİ Partililere talimatımdır, diğer partilere de ricamdır, şu parmağı sallayarak konuşmak yok, seçmenin karşısında selam duracaksınız. Seçmen veli nimettir, her bir seçmenin gönlünü alacağız"

"Milletvekili seçildiniz, seçmeninizi unutursanız yanımdan defolup gidin, size verilen oylara sahip olacaksınız. Seçmenin gönlüne gireceksiniz, emir kipi kullanmayacaksınız, kutuplaşmaya gitmeyeceksiniz."

Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı seçileceğini söyleyen Akşener, "Mesele Erdoğan filan değil, mesele bu ucube sistemdir. Parlamenter sisteme birlikte geçeriz. Bu ucube sistemin devam etmemesi gerekir. Fakirsen daha da fakirleşirsin. Sen mutsuz yaşarken bir avuç zengin daha da zenginleşir" diye konuştu.

Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçtirmek mümkün ve gerçekten kolay" dedi ve tüm partililere akrabalarıyla, arkadaşlarıyla konuşma, "mikro çalışma" yapma talimatı verdi.

İmamoğlu: Mutlaka sandığa gidin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 28 Mayıs seçimlerinde görev alacak sandık görevlileri, müşahitler, hukukçular, Türkiye Gönüllüleri, Oy ve Ötesi üyeleriyle Maltepe'de biraraya geldi.

İmamoğlu, "Vatandaşın her biri oyu namusumuzdur, onun için mücadele edeceğiz" dedi.

Oy kullanma çağrısını yineleyen İmamoğlu, "Asla tereddüt etmeyin, mutlaka sandığa gidin, oyunuzu kullanın" diye konuştu ve "Oy verirken çok derin düşünün, sadece kendinizi değil, çocuklarınızı düşünün" ifadesini kullandı.