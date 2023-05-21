New York'ta oy verme merkezinde olay çıktı! Elinde baltayla...
New York'un Long Island'taki oy verme merkezinde olay çıktı. Oy kullanma merkezinin yakınına gelen bir Türk vatandaşı elinde baltayla etrafa küfürler etti
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mayıs 2023 19:39, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2023 19:42
New York'un Long Island'taki oy verme merkezinde olay çıktı
Oy kullanma merkezinin yakınına gelen bir Türk vatandaşı elinde baltayla etrafa küfürler etti. Akli dengesi bozuk olduğu belirtilen şahıs daha sonra polis tarafından gözaltına alındı
New Yorkun Long Islandtaki oy verme merkezinde olay çıktıRona Dogan (@ronadogan) May 21, 2023
Oy kullanma merkezinin yakınına gelen bir Türk vatandaşı elinde baltayla etrafa küfürler etti
Akli dengesi bozuk olduğu belirtilen şahıs daha sonra polis tarafından gözaltına alındı pic.twitter.com/xapbod5RFe