ATA İttifakı kimi destekleyecek?

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mı yoksa Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek. Ankara kulislerinde merak edilen sorunun yanıtı yeni haftada belli olacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı genel merkezde ziyaret edecek. Görüşme basına kapalı gerçekleştirilecek.

Saat 14'te yapılması planlanan görüşmede Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verip vermeyeceği ele alınacak.

Ankara'da aynı saatlerde başka bir görüşme daha yapılacak. Geçtiğimiz çarşamba günü, ATA ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile CHP Genel merkezinde görüştüğü öğrenilen Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 13:30'da Ata İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi'ni ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüşecek.

Ancak Halk Tv'de canlı yayına katılan Vecdet Öz'den ATA İttifakı'na ilişkin yeni bir açıklama geldi. Vecdet Öz, "ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Nezaketen birbirimize sorduk. Sinan Oğan dilediği şekilde hareket edebilir" dedi.

Bu durumda ATA İttifakı'nın ittifak olarak bir adaya destek açıklaması yerine bileşenlerin ya da Sinan Oğan'ın bireysel olarak kimi destekleyeceğini açıklaması ihtimali ağırlık kazanmış durumda. Yeni haftanın ilk günü yapılacak temasların ardından kararın netleşmesi bekleniyor.

Sinan Oğan'ın pazartesi günü saat 17.00'de açıklama yapması bekleniyor.