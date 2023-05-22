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Tarımda tek yetkili Genel Müdürlük misafir konumuna getirildi

Tarımsal tescil ve sertifikasyon alanında, tüm uluslararası arenada ülkemizi tek başına temsil eden Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü 1-5 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenen uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği (UPOV) toplantısında, Tarım Bakanlığı ev sahipliğinden MİSAFİRLİĞE düşürüldü

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 00:05, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2023 23:57
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Tarımda tek yetkili Genel Müdürlük misafir konumuna getirildi

Bitkisel üretimin tescilinde uluslararası temsilden, organize ve toplantılardan kimler sorumludur?

Türkiye'de Bitkisel ve hayvansal üretim alanında; tohumundan meyveye, sofraya ve hatta tekrar tohum olana kadar bitkisel ve hayvansal üretimin hemen hemen tüm resmi işlemleri ve onayları Tarım Bakanlığına bağlı kurumlarca yürütülmektedir. Bu işleyiş çiftçiler ve üreticiler için hem iyi, hem güvenilir, hem ulaşılabilir, hem de ucuz bir hizmettir.

Ülkemiz içerisinde tarımsal hizmetin ve işleyişin, karar alıcılığında ve uygulamaya geçirilmesinde tek yetki sahibi olan Bakanlık kurumları, aynı zamanda uluslararası alanda da kendi konularında ülkemiz adına tek yetkili kurumlardır. Ülkemiz içinde veya uluslararası alanda yapılan toplantı, organize ve karar alma süreçlerinde, o alanda hangi kurum yetkili ise o kurumca gerçekleştirilmektedir.

Tarımsal alanda, Türkiye'de tohum ve bitki konusunda patent almanın tek yolu ve muhatabı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğüdür. Aynı zamanda bitkisel tescilin ve sertifika işlemlerinin uluslararası alanda tek temsilcisidir. Bu alanda uluslararası akredite olmuş hakem bir kuruluştur.

Bu kurumun uzmanlarının verdiği kararlar uluslararası geçerliliği olan kararlardır. Verdiği belgelerin uluslararası geçerliliği vardır. Türkiye'de bu nitelikte çok az sayıda kuruluş mevcuttur. Ancak gelin görün ki, bunun önemini kavrayamayan bir Genel Müdürlük kadrosuna bağlıdır. Doğrusu bu gibi kurumlar, önemi açısından direk Bakana bağlanmalıdır.

Tarım Bakanlığının nitelikli kurumları fonksiyonsuzlaştırılmaya mı çalışılıyor!

Tarım Bakanlığında tescil ve sertifikasyon kurumu gibi güzide özelliğe sahip olan ve uzun yılların emeği ile oluşmuş konu uzmanlarını bünyesinde barındıran az sayıda kuruluş bulunmaktadır. Ama maalesef bu tür kurumların teknik konuları bilmeyen Genel Müdürlüklere bağlanmış olması, onları fonksiyonsuz hale getirmektedir. Böyle durumlarda da işleyişte boşluklar oluşmakta/oluşturulmakta, oluşan boşluklardan da tuhaf, çıkar odaklı sınır tanımayan sivil oluşumlar türemektedir. Böyle bir işleyiş ülkemiz tarımı, çiftçisi ve tarımsal üretimi açısından, yerlilik ve millilik manasında iyi bir sonuç getirmemektedir/getirmeyecektir.

Tarım Bakanlığı ev sahibiyken misafirliğe düşürüldü hem de kendi yetkisiyle ve kendi parasıyla! Konu uzmanlarının büyük çoğunluğu söz sahibi olması gerekirken göz ardı edildi!

Tescil ve Sertifikasyon Kurumu, tarımsal tescil ve sertifikasyon alanındaki tüm uluslararası arenada ülkemizi tek başına temsil etmekte iken ve ülkemiz adına üye iken, uluslararası kuruluşlar, bu konularda, Türkiye Tohum Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğünü tek başına muhatap almakta iken, yani tescil ve sertifikasyon alanındaki tüm iş ve işlemlerde ülkemiz adına tek söz sahibi kuruluş iken, ülkemiz adına tek rey sahibi iken ve bu alanda şu ana kadar düzenlenen tüm toplantı ve organizasyonları tek başına düzenlemişken ve tek başına ülkemizi temsil etmişken, evet durum böyle iken, çok yakın zamanda, bu alanda, ülkemizde gerçekleştirilen uluslararası bir organizasyonda, ülkemiz tarihinde hiç olmayan bir şey oldu!

1-5 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenen uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği (UPOV) toplantısında, Tarım Bakanlığı ev sahipliğinden MİSAFİRLİĞE düşürüldü hem de kendi parasıyla, kendi yetkisine rağmen! Bu alanda Bakanlığın kendi bünyesindeki konu uzmanları bile göz ardı edildi.

Ülkemiz adına böyle kritik bir toplantıyı düzenleyen; bu konuda üyeliği olmayan, hiçbir resmi yetkisi olmayan, Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği (UPOV)'nin resmi olarak muhatap almadığı, tarımsal üreticileri üye yapmanın dışında, tarımsal uygulama ve hizmet açısından hala tarımsal alana ne kattığı belli olmayan, bir büro ve birkaç emekli çalışanla faaliyet gösteren, bir sivil kuruluş olan Tohumcular Birliği tarafından düzenlenmesi oldukça manidar bulunmuştur.

M. Murat GÜN

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