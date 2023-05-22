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Erdoğan'ın, piknikteki kamera arkası görüntüleri yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "İstanbul Gençlik Pikniği"ndeki kamera arkası görüntüleri yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 00:48, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 00:51
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Erdoğan'ın, piknikteki kamera arkası görüntüleri yayımlandı

AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "İstanbul Gençlik Pikniği" etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yüzleri gülümseten o anları paylaştı.

GENÇLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Düzenlenen programda gençlerle bir ara gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan program öncesi gençlerle fotoğraf çektirdi.

GÜLÜMSETEN ANLAR

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yüzleri gülümseten o anları paylaştı

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