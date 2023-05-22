2023 yılının ilk yurt dışı hacı kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı

Suudi Arabistan Hac Bakanı Tevfik er-Rabia, 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin 2023 sezonunda iki milyondan fazla hacıya ev sahipliği yapmayı beklediğini duyurmuştu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, bu yılın ilk hacı kafilesini taşıyan uçağın ülkeye ulaştığı ifade edilerek, hacı adaylarına ait fotoğraflar paylaşıldı. Açıklamada ayrıntıya yer verilmedi.

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