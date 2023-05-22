Bakan Akar'dan Nilüfer şarkısı sürprizi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Boşnaklarla bir araya geldi.

Akar, Pendik'teki Balkan Yeşilbağlar Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Akar'a kulübe girişinde Balkan Yeşilbağlar Spor Kulübü'nün atkısı hediye edildi.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında candan bağların olduğunu ifade eden Akar'ın, "Bilge kral" olarak bilinen Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in vefatından bir gün önce kendisini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bosna'yı sana emanet ediyorum" dediğini aktarırken gözleri doldu.

Bir askerin en önemli işinin kendisine verilen görevi yapmak olduğunu vurgulayan Akar, BM'nin Srebrenitsa'da insanları, barış gücündeki Hollandalı askerlere emanet ettiğini ancak oradaki askerlerin görevlerini yapmadığını ve katliama göz yumduğunu belirtti.

Akar, "Dolayısıyla bize karşı duruşu bilmeli ve buna karşı çalışmalıyız. Yerli ve milli duruş önemli. Kişiliğimizi ve kimliğimizi unutmamamız önemli. Bu kişilik ve kimliği taşımanın çok şerefli ve fakat zor olduğunu bilmeli ve bunu gençlere aktarmalıyız. Gençlerin buna sahip çıkması lazım. Tarihi bilmeli ve geleceğe bu bilinçle yürümemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de bir dönem Bosna'da görev yaptığını hatırlatan Akar'ın, sanatçı Nilüfer'in "Bosna'da bıraktım kalbimi" şarkısının sözlerini de okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin kişilikli ve kimlikli politikalarıyla uluslararası arenada özne olduğunu, artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini belirten Akar, Türkiye'nin büyük ve güçlü olmasının sadece milleti için değil tüm dost ve kardeş ülkeler için önemine işaret etti.

Mazlum ve mağdur ülkelerin Türkiye'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük beklentisinin olduğunu aktaran Akar, büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşarak hem ülkenin bekasını, milletin refahını sağlayacaklarını hem de dost ve kardeş ülkelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin önündeki en büyük engeller arasında yer alan terörle mücadelenin, kararlılıkla devam ettiğini, Mehmetçiğin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin "Girilemez" dediği yerlere girdiğini, "Çıkılamaz" dediği yerlere çıktığını dile getiren Akar, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ettiklerini vurguladı.

Ziyaretinin sonunda adı yazılı 38 sırt numaralı Balkan Yeşilbağlar Spor forması hediye edilen Akar, Pendik merkezinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Akar, akşam yemeğinde ise Pendik Belediyesince düzenlenen etkinlikte şehit aileleriyle buluştu.