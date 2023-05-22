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Bakan Dönmez'den müjde: Doğu Karadeniz'de petrol bulma ihtimalimiz var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin merak edilenleri cevapladı. Buradaki konuşmasında bir müjde veren Bakan Dönmez, "Bir sondaki aşamada Doğu Karadeniz'e gideceğiz. Orada petrol bulma ihtimalimiz var" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 07:59, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 08:01
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Bakan Dönmez'den müjde: Doğu Karadeniz'de petrol bulma ihtimalimiz var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Haber Global Televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Cumhur İttifakı her halükarda bu seçimin kazananı olmuştur. En büyük rakip rehavet. Biz sandığa sahip çıkarsak bir sıkıntı yaşamadan seçimi alacağız. Bir kez daha destek verme anlamında genelde olumlu bir hava var.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ AÇIKLAMASI

24 Nisan itibarıyla sistemde bazı yazılım değişikliklerine ihtiyacımız olduğu için 1 hafta kadar okuma yapmadık. Mayıs başı itibarıyla faturalar çıktı. Türkiye'deki abonelerin ilk faturaları bu ayın sonuna kadar gidecek. Her vatandaşımız bundan yararlanmış olacak. Bu 1 yıllık desteklemenin toplam tutarı 40 milyar lira olacak.

DOĞU KARADENİZ'DE PETROL UMUDU

Karadeniz'de çalışmalar devam ediyor. Yeni sahalarda keşif amaçlı sondajlarımızı da yapacağız. Ağırlıklı olarak Zonguldak açıklarında çalışıyoruz. Ordu açıklarındaki sismik çalışmalarımızı tamamladık. Bir sondaki aşamada Doğu Karadeniz'e gideceğiz. Orada petrol bulma ihtimalimiz var. Trabzon-Rize açıklarında bir sondajımız daha olacak. Batı'dan Doğu'ya potansiyel görülen her yere girilecek.

"DÜNYANIN EN KALİTESİ PETROLÜ GABAR'DAN ÇIKTI"

Gabar'daki çalışmalarımıza 4 yıl önce başladık. Dünyanın en kaliteli petrolü Gabar'da çıktı. Niçin son yıllara kaldı? Bunun seçim yatırımıyla bir ilgisi yok. Son 5-6 yıldır bu bölgedeyiz, terör nedeniyle daha evvel giremedik. Biz şimdi oralara güvenli bir şekilde gidebiliyoruz. Terör faaliyetlerinin sadece ülkeyi bölmek için değil, yer altı kaynaklarının kullanımına engel olmak için de olduğunu görüyoruz. Biz yeni keşiflere de imza atabiliriz Cudi ve Gabar'da.

Dün itibarıyla şehit öğretmen Aybüke Yalçın 2. kuyunun sondaj çalışmalarına başladık. Oradan da bir üretim haberi gelebilir.

"FAZLA GAZIN YURT DIŞINA SATILMASI GİBİ BİR FIRSAT DA ELDE ETTİK"

Enerji bugün hava, su kadar önemli. Son yıllarda hemen her ilimize doğal gaz götürdük. Enerjisiz hayatı sürdürmek mümkün değil. 1986'da almaya başladık Rusya'dan gazı. Biz Türk Akımını yapmamış olsaydık, gazı Karadeniz'in altından Rusya'dan direkt almamış olsaydık problemle karşı karşıya kalabilirdik. Türkiye bugüne kadar başlamış olduğu her projeyi zamanında bitirdi. Yerli gazımız arz güvenliğimizi güçlendirmiş oldu. Üretilebilecek fazla gazın yurt dışı pazarına satışıyla ilgili bir fırsat da elde etmiş olduk.

Yusufeli barajında elektrik üretimi ne zaman başlayacak?

DSİ aslında projeyi bitirdi. Su tutma işlemleri yapılıyor şu anda. Tahminimce 1-2 ay içerisinde deneme üretimleri artık başlayabilir. Üzerinde yıllarca çalıştığımız projelerimizden biri bu.

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