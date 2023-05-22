Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kadir Yalçınkaya (33) Çiftlik Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

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