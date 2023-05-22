İstanbul'da sahte evrak ve para operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sahte evrak ve para üreten zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, ürettikleri sahte paraları piyasaya sürmeye, sahte kimlik ve pasaportları ise para karşılığında satmaya çalıştığı ileri sürülen 3 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalanırken, yapılan aramalarda 500 bin dolar ve 295 bin avro sahte para, 18 gram uyuşturucu ve bir para sayma makinesi ele geçirildi.

Uzman ekiplerce incelenen sahte paraların gerçeklikten çok uzak olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin adli makamlarca serbest bırakıldığı bildirildi.