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Seçmen sayısı ve seçime katılım arttı, geçersiz oy sayısı azaldı

YSK'nin açıkladığı 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçlarına göre, 24 Haziran 2018'da yapılan seçimlerde 1 milyon 129 bin 332 olan geçersiz oy sayısı, seçmen sayısı ve seçime katılım oranındaki artışa karşın bu seçimde 1 milyon 37 bin 104'e geriledi- 2018 seçiminde yüzde 86,24 olan seçime katılım oranı ise son seçimde yüzde 87,04'e yükseldi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 11:07, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 11:08
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Seçmen sayısı ve seçime katılım arttı, geçersiz oy sayısı azaldı

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, seçmen sayısı ve seçime katılım oranı arttı, buna rağmen geçersiz oyların sayısı azaldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılan "Cumhurbaşkanı Seçimi"nin kesin sonuçlarını ilan etti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 24 Haziran 2018 Pazar yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, 56 milyon 322 bin 632 olan "yurt içi kayıtlı seçmen sayısı", 14 Mayıs'taki son seçimde 60 milyon 721 bin 745'e çıktı.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, yurt içinde kayıtlı seçmenlerin 53 milyon 993 bin 683'ü oyunu kullandı. 24 Haziran 2018'deki seçimde ise yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı 56 milyon 322 bin 632 seçmenin 49 milyon 671 bin 344'ü sandığa gitmişti.

2018'deki yurt içi seçimlerinde 1 milyon 109 bin 260 olan geçersiz oy sayısı, 14 mayıs seçiminde yurt içinde 1 milyon 20 bin 749 oldu.

Yurt içinde 2018 seçiminde yüzde 88,19 olan seçime katılma oranı, 14 Mayıs seçiminde yurt içi için yüzde 88,92'ye çıktı.

- Yurt dışı seçimlerine katılım yüzde 5 arttı

YSK'nin 2018 ve 2023 seçimlerinin "yurt dışı sandıkları" verilerine göre, yurt dışında 2018'de 3 milyon 44 bin 837 olan kayıtlı seçmenin, 1 milyon 358 bin 584'ü oy kullanmaya gitti. Bu oyların 17 bin 366'sı geçersiz sayıldı.

14 Mayıs'ta yapılan seçimde ise yurt dışı sandıklarında, 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenin, 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı.

Böylece, 2018 seçiminde, yüzde 44,62 olarak hesaplanan yurt dışında seçime katılım oranı, son seçimde yüzde 49,40'a çıktı.

- Gümrük kapılarındaki sonuçlar

YSK'nin 2018 ve 2023 seçimlerinin "gümrük kapıları seçim sonucu" verilerine göre 24 Haziran 2018'deki seçimde, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 168 bin 31'i gümrüklerde oy kullanırken, son seçimde 148 bin 183 kişi gümrüklerde oy vermeyi tercih etti.

Gümrük kapılarında seçime katılma oranı, 2018'de yüzde 5,52 olarak hesaplanmıştı. Bu oran, 14 Mayıs seçiminde yüzde 4,33'e düştü.

- Yurt içi, yurt dışı ve gümrükler dahil sonuçlar

YSK'nin, "yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları dahil cumhurbaşkanı seçim sonucu" verilerinin 2018 ve 2023 yılı karşılaştırmasında da seçmen sayısı ve seçime katılım oranlarının arttığı görüldü.

Buna göre, "yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları dahil" 2018 seçiminde, 59 milyon 367 bin 469 kayıtlı seçmenin 51 milyon 197 bin 959'u sandığa gitmişti.

Son seçimde ise "yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları dahil" 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmenin, 55 milyon 833 bin 153'ü oy kullandı.

2018 seçiminde, yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıklarında toplam 1 milyon 129 bin 332 oy geçersiz sayılmıştı. Bu rakam son seçimde, kayıtlı ve sandığa giden seçmen sayılarındaki artışa rağmen 1 milyon 37 bin 104 oldu.

Seçime katılma oranı ise 2018'daki seçime göre düşük oranda artış gösterdi. 14 Mayıs seçiminde, "yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları"nda toplam seçime katılım oranı yüzde 87,04 olarak hesaplandı. Bu oran, 2018 seçiminde yüzde 86,24 olmuştu.

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