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Özdağ, partisinin cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin kararını yarın açıklayacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, yarın cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını açıklayacağı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 11:33, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 11:34
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Özdağ, partisinin cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin kararını yarın açıklayacak

Zafer Partisinden yapılan açıklamada, Özdağ'ın, yarın saat 11.00'de parti genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını açıklayacağı belirtildi.

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