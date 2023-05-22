Özdağ, partisinin cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin kararını yarın açıklayacak
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, yarın cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını açıklayacağı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 11:33, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 11:34
Zafer Partisinden yapılan açıklamada, Özdağ'ın, yarın saat 11.00'de parti genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını açıklayacağı belirtildi.