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Anayasa Mahkemesi seçim sonrasına yoğun başladı! 17 dosya görüşülecek

Anayasa Mahkemesi, bu haftaki Genel Kurul Gündemini açıkladı. Yüksek Mahkeme 5'i esastan olmak üzere toplam 17 dosya görüşecek.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 00:10, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 11:47
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Anayasa Mahkemesi seçim sonrasına yoğun başladı! 17 dosya görüşülecek

Esastan görüşülecek dosyalar

" 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar talebi.

" 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar talebi.

" 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun'un 6. maddesinin (8) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

" 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun'un 24. maddesiyle değiştirilen 253. maddesinin (6) numaralı fıkrasında yer alan "...veya yurt dışında olma." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

" 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 8/3/2000 tarihli ve 4550 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle değiştirilen 31. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

3 partinin hukuki varlığının tespitine karar verilecek

Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ile Yeni Yol Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talepleri görüşülecek.

Peyzaj mimarları ve iç mimarlara ilişkin düzenleme hakkında ilk inceleme yapılacak

30/3/2023 tarihli ve 7446 sayılı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar talebi de gündemde.

375 sayılı KHK'ya ne eklenmişti: 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelin "A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" kısmının "2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel" bölümünün (a) sırasında yer alan "mimar," ibaresinden sonra gelmek üzere "peyzaj mimarı, iç mimar," ibaresi eklenmiştir.

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