Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 176 yaşında

Benzine zam geliyor, motorine yeni zam kapıda
Benzine zam geliyor, motorine yeni zam kapıda
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi 11 isimden istifa
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi 11 isimden istifa
En düşük memur maaşı kademeli artış sağlayacak
En düşük memur maaşı kademeli artış sağlayacak
MEB'de görevde yükselme sınav kılavuzu yayımlandı
MEB'de görevde yükselme sınav kılavuzu yayımlandı
18 yaşına yeni girenler 2. turda oy kullanacak mı?
18 yaşına yeni girenler 2. turda oy kullanacak mı?
Hatay'da açılan Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
Hatay'da açılan Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
Seçim tahmini tutan anket şirketi 2. tur anketini açıkladı
Seçim tahmini tutan anket şirketi 2. tur anketini açıkladı
AK Parti'li Canikli'den 'sermaye kontrolü' iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'li Canikli'den 'sermaye kontrolü' iddialarına ilişkin açıklama
'Türkiye ekonomisi büyüme performansıyla birçok ülkeye fark atmıştır'
'Türkiye ekonomisi büyüme performansıyla birçok ülkeye fark atmıştır'
Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 153 bin 842 seçmen oy kullandı
Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 153 bin 842 seçmen oy kullandı
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Dolar 20 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı
Dolar 20 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı
AK Parti tam kadro sahada: Hedef 2018'in üzerine çıkmak
AK Parti tam kadro sahada: Hedef 2018'in üzerine çıkmak
Bakan Dönmez'den müjde: Doğu Karadeniz'de petrol bulma ihtimalimiz var
Bakan Dönmez'den müjde: Doğu Karadeniz'de petrol bulma ihtimalimiz var
'Suriyelilerin tamamını yüzde yüz göndereceğiz' dersek bu doğru olmaz'
'Suriyelilerin tamamını yüzde yüz göndereceğiz' dersek bu doğru olmaz'
'Bugün Defne'de hastane açıldı, biz Defne'de yüzde 8 oy aldık'
'Bugün Defne'de hastane açıldı, biz Defne'de yüzde 8 oy aldık'
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti
Erdoğan: Bunların ümüğünü sıkacağız
Erdoğan: Bunların ümüğünü sıkacağız
Zonguldak'ta istismar edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.. Yayın yasağı getirildi
Zonguldak'ta istismar edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.. Yayın yasağı getirildi
Silahlanma çağrısı yapan imam hakkında soruşturma başlatıldı
Silahlanma çağrısı yapan imam hakkında soruşturma başlatıldı
Çin'de oy verme işlemi sona erdi
Çin'de oy verme işlemi sona erdi
Soylu: Polislikte şark görevi bire düşecek
Soylu: Polislikte şark görevi bire düşecek
Türkiye onu süt banyosuyla tanımıştı, 70 kişiye dava açtı
Türkiye onu süt banyosuyla tanımıştı, 70 kişiye dava açtı
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
'Orta vadede, enflasyonla mücadele en temel önceliklerimizden biri'
'Orta vadede, enflasyonla mücadele en temel önceliklerimizden biri'
'KKM uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam ediyor'
'KKM uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam ediyor'
TBMM'nin ilk mesaisi yemin töreni
TBMM'nin ilk mesaisi yemin töreni
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
Yurt dışı oylarında son durum: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı
Yurt dışı oylarında son durum: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı
Erdoğan: Seçimde gençlerimizden en büyük desteği biz aldık
Erdoğan: Seçimde gençlerimizden en büyük desteği biz aldık
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 176 yaşında

Genel Müdür Mehmet Zeki Adlı: Kurumumuz, yaklaşık 30 milyon kişinin doğrudan ya da dolaylı muhatap olduğu, vatandaşımızın mülkünü güvenli şekilde emanet ettiği bir devlet kurumu olarak 176 yıldır sizlere hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 12:21, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 12:23
Yazdır
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 176 yaşında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, kurumun, yaklaşık 30 milyon kişinin doğrudan ya da dolaylı muhatap olduğu, vatandaşların mülkünü güvenli şekilde emanet ettiği köklü bir kurum olarak hizmet vermeye devam ettiğini bildirdi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Adlı, merkez ve taşra teşkilatında 23 Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, 973 Tapu Müdürlüğü ve 81 Kadastro Müdürlüğü bulunduğunu belirtti.

Adlı, "Kurumumuz, Türkiye genelinde yılda 20 milyon civarında işlem hacmi, yaklaşık 30 milyon kişinin doğrudan ya da dolaylı muhatap olduğu, vatandaşımızın mülkünü güvenli şekilde emanet ettiği bir devlet kurumu olarak 176 yıldır sizlere hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyor." ifadesini kullandı.

Ülke genelinde Ocak-Aralık 2022 döneminde 3 milyon 434 bin 389 gayrimenkul satış işlemi yaptıklarını anlatan Adlı, 41 milyar 555 milyon 205 bin 953 lira tapu harcı geliriyle ülkeye katkı verdiklerini aktardı.

- Ortofoto harita üretim çalışmaları

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptıkları çalışmaları da paylaşan Adlı, bölgede tüm çalışanların seferber olduğunu, hasar tespit çalışmaları, çadır kent, konteyner, kalıcı konut alanlarının belirlenmesi çalışmalarında koordinat birliğinin sağlanması ve üretilecek harita bilgileri için her türlü teknik desteğin sağlandığını ifade etti.

Genel Müdür Adlı, "Deprem sonrası fay hareketlerinin etkisiyle arazide yaşanan kaymalar incelendi ve test ölçüleri yapılarak hareketlerin sonuçları yorumlandı. Deprem sonrası yürütülecek çalışmalarda altlık olarak kullanılması amacıyla diğer kurum ve kuruluşlar ile kurumumuz birimleri arasında koordinasyon sağlanarak, ortofoto harita üretim çalışmalarına başlandı." bilgisini verdi.

"İlham Veren Kamu Yönetimi Ödülleri" kapsamında bu yıl Merkezi Teşkilat kategorisindeki ödülü, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" ile aldıklarını belirten Adlı, e-Haciz, e-İpotek, Merkezi Kayıt Sistemi, Mekansal Adres Kayıt Sistemi, Mekansal Gayrimenkul Sistemi, Doğal Afet Sigortalar Kurumu, Noterler Birliği Entegrasyonu gibi uygulamaları hayata geçirdiklerini de kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber