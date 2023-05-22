Alanya'da Hollandalı turist otel odasında ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 68 yaşındaki Hollandalı turist, otel odasında ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 12:39, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 12:40
Kestel Mahallesi'ndeki otelde konaklayan Cornelis Hoogstrate (68) odasından uzun süre çıkmayınca tesis çalışanları durumdan şüphelendi.
Yedek anahtarla odaya giren görevliler, Hollandalı turistin yerde hareketsiz yattığını gördü.
Çağrılan sağlık ekibi, Hoogstrate'nin hayatını kaybettiği belirledi.
Turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.