Meta'ya 1,3 milyar dolar ceza

Avrupa Birliği'nin Meta'ya kesmesi beklenen cezanın miktarı belli oldu.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı kuruluşu Meta'ya verileri ABD'ye aktardığı için 1,3 milyar dolar ceza verildi.

Birliğin İrlanda'daki ofisi Veri Koruma Komisyonu tarafından açıklanan ceza şimdiye kadar bir şirkete kesilen en yüksek miktar. Önceki rekor 746 milyon euroyla Amazon'a aitti.

VKK ayrıca Meta'ya veri akışını durdurması için beş ay süre verdi. Bu süre zarfında veri aktarımı sonlanmazsa şirket daha ağır yaptırımlarla karşılaşabilir.

Meta cezayı adaletsiz ve gereksiz olarak yorumladı. Şirket cezaya itiraz edeceklerini duyurdu.